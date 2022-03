Zatvorene paraolimpijske igre, Mizdrak i Coch nosili hrvatsku zastavu

Nakon devet dana nadmetanja, gašenjem paraolimpijskog plamena na Nacionalnom stadionu u Pekingu i službeno su završene 13. Zimske paraolimpijske igre.

Na Igrama je nastupilo 564 parasportaša iz 46 zemalja, među kojima i četvero hrvatskih predstavnika, alpinci Damir Mizdrak i Lucija Smetiško, snowboarder Bruno Bošnjak, te nordijac Josip Zima.

Hrvatsku zastavu na svečanosti zatvaranja 13. Zimskih paraolimpijskih igara u Pekingu nosili su slabovidni alpinac Damir Mizdrak i njegova vodičica Marija Coch.

Peking je tako postao prvi grad u povijesti koji je ugostio ljetne olimpijske i paraolimpijske igre (2008), te zimske OI i POI (2022).

I ove igre snažno je obilježila pandemija koronavirusa, pa su održane u "balonu". ZPOI u Pekingu će ostati upamćene i po izbacivanju ruskih i bjeloruskih paraolimpijaca zbog agresije njihovih zemalja na Ukrajinu.

Sva ta previranja nisu poremetila sportski učinak Ukrajinaca koji su osvojili rekordnih 29 medalja pri čemu 11 zlata, 10 srebrnih i osam bronci. Bolji od njih bili su tek Kinezi sa 61 medaljom pri čemu 18 zlatnih.

"Natjecati se ovdje na tako visokoj razini, znajući da su vaše obitelji i vaša zemlja napadnuti, jednostavno je nevjerojatno", rekao je predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog odbora Andrew Parsons u subotu, ali tijekom svečanosti zatvaranja nije posebno spomenuo Ukrajinu.

Najuspješniji pojedinac ZPOI bio je norveško skijaško čudo Jesper Pedersen (22) koji je u konkurenciji sjedećih osvojio četiri zlata i jedno srebro.

Kao i na otvaranju, završna točka Igara održana je u "Ptičjem gnijezdu", pod palicom poznatog redatelja Zhanga Yimoua.

Već tradicionalno svečanost je uz taktove Beethovenove "Ode radosti" otvorena Paradom nacija, povorkom zastava sudionika Igara, a hrvatsku trobojnicu nosili su slabovidan alpinac Damir Mizdrak i njegova vodičica Marija Coch.

"Marija i ja smo skupa nosili zastavu. Ponosan sam, velika je čast nositi zastavu svoje zemlje," kazao je 30-godišnji Zagrepčanin.

Uz Mizdraka je bila i Marija Coch, njegove "oči na stazi". Kada skijaju povezani su bluetooth uređajem i na taj način ga ona vodi niz skijaške strmine.

"Meni je ovo prvi put da sam na paraolimpijskim igrama i još mi treba neko vrijeme kako bi procesuirala neke stvari, da postanem svjesna svega," kazala je 22-godišnja Zagrepčanka.

"Emocije me tresu, no držim to u sebi. Presretna sam što sam dobila tu čast nositi zastavu svoje zemlje, preponosna sam," dodala je Coch koja s Mizdrakom surađuje zadnje tri sezone.

Nakon točke "Poziv ljubavi", predsjednik IPC-a Parsons zajedno s gradonačelnikom Pekinga predao je paraolimpijsku zastavu predstavnicima Milana i Cortine gdje će se 2026. pod sloganom "Mi smo svjetlo" održati iduće zimske OI i POI.

Tijekom ceremonije otvaranja, antiratni govor predsjednika Parsonsa, koji se odnosi na rusku invaziju na Ukrajinu, djelomično je cenzuriran tijekom emitiranja kineske javne televizije CCTV. Više od tjedan dana kasnije, IPC tvrdi kako nisu dobili nikakvo objašnjenje niti jamstva da se takav incident neće ponoviti i u nedjelju.

Parsons je ovoga puta u svom govoru istaknuo kako je "Kina postavila mjerilo za sve Zimske igre."

"Ako je Peking 2008. započeo novo poglavlje rasta za Paraolimpijski pokret, onda je Peking 2022. označio novu zoru za Zimske paraolimpijske igre. Obećali ste sigurne i sjajne igre, a isporučili ste zapanjujuće, sigurne i spektakularne. Sjajna organizacija, živahna mjesta, senzacionalan sport, obilježja su velikih igara u Pekingu. Kina je postavila mjerilo za sve buduće zimske igre," kazao je predsjednik IPC-a dodavši: "Kina je sada paraolimpijska elektrana zimskih sportova."

Nakon troje uzastopnih igara u Aziji paraolimpijski pokret je veći i jači, istaknuo je Parsons.

"Ovdje nas razlike nisu djelile. One su nas ujedinile. Čovječanstvo se nada da će živjeti u svijetu u kojem prevladava dijalog. Naš pokret se nada da će svjetski lideri biti inspiritrani postupcima ponosnih paraolimpijaca," poručio je Brazilac.

Predsjednik Organizacijskog odbora Cai Qi je svom govoru pohvalio napore sportaša i volontera opisujući Igre kao "sigurne i sjajne"

"Ostvarili ste paraolimpijski san svojom čeličnom voljom," naglasio je Qi.

Igre su zaključene gašenjem baklje, te još jednim spektakularnim vatrometom.

Zbogom Peking, paraolimpijska zastava je sada u rukama Milana i Cortine d'Ampezzo.