FIFA-ina nova pravila izazvala podjele: "Ovo ubija ritam utakmice"

FIFA-ine obvezne trominutne pauze za hidrataciju na utakmicama Svjetskog prvenstva pokazale su se kontroverznima koliko i osvježavajuće, a igrači su podijeljeni oko prekida za koje neki kažu da ubijaju tijek igre, dok ih treneri prihvaćaju kao taktičke "time-oute".

Pauze su uvedene nakon sparnog Svjetskog klupskog prvenstva u Sjedinjenim Državama prošle godine kada su visoke temperature i pretjerana vlažnost potaknule zabrinutost među igračima, trenerima i navijačima.

Utakmice će imati pauze za hidrataciju oko 22. minute svakog poluvremena, a pravilo u biti dijeli igru ​​na četiri četvrtine.

"Mislim da su pauze za hidrataciju malo zanimljive jer sam očito gledao gotovo sve utakmice. TV reklame mi se baš i ne sviđaju", rekao je novinarima nizozemski kapetan Virgil van Dijk. "Mislim da ni za neutralne gledatelje na televiziji to nije sjajno. Dakle, ako je stvarno vruće, očito će biti dobro staviti ih unutra. Ali mislim da to morate gledati zasebno u svakoj utakmici, po mom mišljenju.“

Iako se ne igraju sve utakmice tijekom dana, pauze za hidrataciju su obavezne u svakoj utakmici na Svjetskom prvenstvu radi pravednosti i ujednačenosti.

"Kao igrač, to može funkcionirati u oba smjera“, rekao je Belgijanac Youri Tielemans. „U nekim gradovima nije tako vruće i možda to ne bismo trebali raditi.Ali na kraju dana, ako to radite u nekim gradovima, trebali biste to raditi za sve.“

Emiterima je dopušteno prekinuti emitiranje reklama 20 sekundi nakon što sudac označi pauzu za hidrataciju, ali se moraju vratiti na prijenos uživo 30 sekundi prije ponovnog početka.

Međutim, neki emiteri poput britanskog ITV-a i španjolskog emitera Telemundo odlučili su ne prikazivati ​​reklame kako bi sačuvali svetost utakmice uživo kako bi navijači mogli gledati interakciju igrača i trenera.

Kritičari kažu da pauze za hidrataciju također mogu imati negativan učinak na momčadi, utječući na njihov zamah i ritam.

Debitanti na Svjetskom prvenstvu, Curacao, bili su u zemlji snova kada je Livano Comenencia izjednačio protiv Njemačke u njihovoj prvoj utakmici u skupini u 21. minuti, samo da bi sudac ubrzo nakon toga označio pauzu za hidrataciju, što je omogućilo njemačkom izborniku Julianu Nagelsmannu da posloži svoje igrače i nakraju pobijedi 7-1.

„Za mene je ovo više pauza za trenere nego pauza za hlađenje, tako da mi je to jako važno“, rekao je belgijski izbornik Rudi Garcia. "Možda ako smo u dobrom trenutku, u dobrom momentumu, možda se to može prekinuti pauzom. Ali tijekom dvije prijateljske utakmice koje smo odigrali, bilo je zanimljivo dati neke taktičke informacije momčadi.Za mene je to jako dobra stvar. Dakle, na primjer, vrijeme može biti vruće i možda će ova pauza za hidrataciju uvijek biti važna.“

Izbornik Francuske Didier Deschamps također je rekao da je to bila prilika da razgovara sa svojim igračima i „prilagodi nekoliko stvari“ prije ponovnog početka.

„U osnovi imamo četiri četvrtine. Treneri se prilagođavaju ovoj novoj stvarnosti“, dodao je.

S druge strane, medicinski stručnjaci smatraju da su pauze za hidrataciju potrebne i da trebaju biti puno duže od tri minute.

"Pauza za hidrataciju u svakom poluvremenu apsolutno mora biti dulja od tri minute. Najmanje pet minuta za svaku pauzu, a po mogućnosti šest“, rekao je Douglas Casa, izvršni direktor Instituta Korey Stringer koji razvija praktične strategije za sprječavanje iznenadne smrti u sportu.

Poziv na dulje pauze dolazi usred rastuće uzbune zbog rizika povezanih s vrućinom, prema Mikeu Tiptonu iz Laboratorija za ekstremna okruženja na Sveučilištu u Portsmouthu.

"U sadašnjem stanju i dijelom zbog povećanja toplinskog stresa u okolišu uzrokovanog klimatskim promjenama, neka od mjesta održavanja Svjetskog prvenstva 2026. vjerojatno će premašiti preporučeni prag 'visokog rizika' povezanog s vrućinom - posebno tijekom popodnevnih početaka utakmica“, rekao je Tipton.