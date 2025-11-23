Zašto Luka Modrić igra s crvenom mrljom na licu? Mnogima nije bilo jasno što se događa

Dugoočekivani derbi 12. kola talijanske Serie A donio je, osim vrhunskog nogometa i taktičkog nadmudrivanja, i vizualni detalj koji je odmah privukao pažnju kamera i milijunskog auditorija pred malim ekranima. Dok su hrvatski velemajstori Luka Modrić i Petar Sučić vodili bespoštednu bitku na sredini terena, boreći se za prevlast u jednom od najvažnijih gradskih derbija na svijetu, na njihovim obrazima, kao i na licima njihovih suigrača te sudaca, jasno se isticala crvena mrlja. Mnogi navijači na društvenim mrežama isprva su pomislili da je riječ o tragovima borbe ili krvi, no istina je sasvim drugačija i daleko važnija od samog sportskog rezultata. Ovi crveni tragovi nisu posljedica duela, već simbol otpora i solidarnosti u sklopu velike humanitarne akcije koju talijanski nogomet provodi s ponosom.

Riječ je o kampanji pod nazivom "Un Rosso alla Violenza" (Crveni karton nasilju), inicijativi koju Serie A već devetu sezonu zaredom provodi u suradnji s humanitarnom organizacijom WeWorld Onlus. Cilj ove hvalevrijedne akcije je podizanje svijesti o fizičkom i psihološkom zlostavljanju žena, problemu koji nažalost i dalje predstavlja goruću ranu modernog društva. Crvena boja na licu simbolizira izravni "crveni karton" nasilnicima, a nogometaši, kao jedni od najutjecajnijih uzora današnjice, koriste svoju golemu platformu i vidljivost kako bi poslali jasnu poruku da je obiteljsko nasilje apsolutno neprihvatljivo. Uključivanje zvijezda poput Modrića i Sučića u ovu kampanju daje joj dodatnu težinu, jer njihova lica na naslovnicama sportskih medija osiguravaju da poruka dopre do svakog kutka svijeta, ohrabrujući žrtve da prekinu šutnju i potraže pomoć.

Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Statistički podaci koji stoje iza ove kampanje su zastrašujući i upravo oni daju legitimitet ovakvim javnim istupima sportaša. Prema podacima koje je objavila talijanska liga, čak sedam milijuna žena u Italiji, što je otprilike svaka treća žena, doživjelo je neki oblik uznemiravanja ili nasilja tijekom svog života. Situacija je posebno alarmantna kada se pogledaju najnovije brojke o femicidu; prošle je godine u Italiji ubijeno 111 žena, od kojih je 96 stradalo od ruke članova obitelji ili partnera. Crni niz nastavio se i u prvih devet mjeseci 2025. godine, tijekom kojih su ubijene 73 žene, a za većinu tih zločina ponovno su odgovorni oni koji su im trebali biti najbliži. Upravo zbog ovih poražavajućih brojki, WeWorld Onlus i Serie A ne odustaju od svoje misije, naglašavajući da borba protiv nasilja nije samo žensko pitanje, već odgovornost cijelog društva, a posebice muškaraca koji moraju biti predvodnici promjene.

Predsjednik Serie A, Ezio Simonelli, istaknuo je u svom službenom priopćenju kako liga obnavlja svoju predanost podršci žrtvama i staje uz bok svima koji se bore protiv zlostavljanja. "Crveni znak koji je naslikan na licima igrača i sudaca nije samo simbol, već svjedoči o želji lige da zadrži fokus na neprihvatljivom fenomenu u današnjem društvu", poručio je Simonelli. Ova gesta na terenu popraćena je i nizom aktivnosti na društvenim mrežama te na samim stadionima, gdje se na velikim ekranima emitiraju edukativne poruke. Činjenica da su igrači poput Luke Modrića, koji je poznat po svom mirnom karakteru i obiteljskim vrijednostima, te mlade nade poput Petra Sučića, prihvatili ovu inicijativu, šalje snažan signal mlađim generacijama navijača da pravi muškarci ne koriste nasilje kao sredstvo komunikacije.

Ovo nije prvi put da talijanski travnjaci postaju pozornica za borbu protiv nasilja, a hrvatski nogometaši već imaju dugu povijest sudjelovanja u ovoj kampanji. Još u studenom 2020. godine, tijekom 8. kola prvenstva, slične scene viđene su na utakmicama diljem Italije kada su tadašnje zvijezde lige, uključujući Zlatana Ibrahimovića i Antu Rebića, također nosile crvene mrlje na licu. Kampanja je zabilježena i u travnju 2018. godine, kada su Marcelo Brozović i Mario Mandžukić bili dio iste priče. Kontinuitet ove akcije dokazuje da nije riječ o prolaznom trendu, već o sustavnom radu na promjeni mentaliteta.