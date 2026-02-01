Jedna stvar u ovom današnjem rukometu mi je iritantna. Žele spektakl, a dobili su antireklamu

Bit će još prilike i vremena za analize, ali kako se ovo Europsko prvenstvo dočekivalo s prizvukom "e sad ćemo vidjeti Hrvate kad nisu domaćini", i bez novog finala možemo reći da su rukometaši dobar dio turnira odigrali izuzetno, posebno u smislu angažmana i borbenosti, dok je dodatan pomak ostvaren u pozicijskoj igri u napadu, vidljiv naročito dok je bilo energije. I ne samo da je ova prva post-Duvnjak generacija pokazala da bi u budućnosti mogla igrati važnu ulogu u vrhu svjetskog rukometa, već su taktička zrelost i karakterna nadmoć nad suparnicima u onim utakmicama koje nisu prelomljene prije završnih deset minuta (polufinale je ipak bilo riješeno na onih -7) podgrijale nadu u neko buduće finale, čak možda i zlato, ali pod uvjetom daljnjeg napredovanja.
Pokrovitelj rubrike
Hrvatska je pobjeđivala ili gubila kao tim, ali zanimljivo je koliko su potegli igrači iz puno puta omalovažavane hrvatske lige. I da, ova prva 'post-Duvnjak' generacija još će dugo biti u vrhu svjetskog rukometa
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
U Italiji zavladala opća nevjerica: 'Ne želimo još jednu bivšu republiku Jugoslavije'
FOTO Evo koju dijetu koristi Andrej Plenković, zbog nje je skinuo vrtoglavu brojku kilograma
FOTO Evo kako se naša najimućnija zastupnica ludo provodi! Posjeduje čak 8 kuća i zavidnu imovinsku karticu
Želite prijaviti greške?
Ljudi žive u užasnim uvjetima, ubojstva su svakodnevna
Milan Štrljić: 'Ne volim se prisjećati života u Beogradu, tamo sam živio do rata, a kad je počeo vratio sam se kući, na svoje'
Sigurdsson preselio u Hrvatsku nakon što se zaljubio u jedan grad, a uspješan je poduzetnik koji svira i vozi motor
Hvarani: 'Slavna investitorica uništila je suhozid i antički put!'
Još iz kategorije
Ajmo, Hrvatska! Evo kad i gdje možete gledati borbu rukometaša za treće mjesto na Euru
Rukometaši Hrvatske prvi će put u povijesti EP-a za broncu igrati protiv Islanda, dosad smo za treće mjesto igrali s Danskom, Španjolskom i Norveškom
Sigurdsson se ispričao, EHF ga - odbio? 'Njegovo ponašanje je neprihvatljivo'
Iako je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson uputio ispriku zbog žestokog istupa na račun Europske rukometne federacije, čini se da čelnici EHF-a nisu spremni zakopati ratnu sjekiru. Njegov istup nazvali su neprihvatljivim, a saga koja je obilježila završnicu Eura 2026. dobiva novi nastavak
Dagur Sigurdsson oduševio gospodskim potezom, pala je isprika i pomirba sa starim prijateljem
Hrvatski rukometni izbornik Dagur Sigurdsson ispričao se Europskoj rukometnoj federaciji (EHF) zbog oštrih izjava na račun organizacije Europskog prvenstva. Vijest je potvrdio predsjednik EHF-a Michael Wiederer, a prenijeli su je i islandski mediji, dan uoči utakmice za broncu protiv Islanda
Kapetan Martinović porukom ujedinio Hrvatsku, evo kako je motivirao suigrače pred borbu za medalju
Nakon bolnog poraza od Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva, hrvatsku rukometnu reprezentaciju u nedjelju čeka posljednji, ali i najvažniji ispit. U borbi za broncu protiv Islanda, momčad će na teren povesti kapetan Ivan Martinović, čije su riječi odjeknule svlačionicom
Izbio novi sukob s EHF-om: Nisu im uvažili jedan zahtjev, izbornik grmi: 'Ovo više nema smisla...'
Nakon oštrih kritika hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona, novi problemi za Europsku rukometnu federaciju. Reprezentacija Islanda izrazila je golemo nezadovoljstvo tretmanom uoči utakmice za broncu, tvrdeći da EHF ne mari za zdravlje igrača
Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu
"Nismo u istoj situaciji, također imamo probleme, ali to je uvijek posebna utakmica. Oba su tima razočarana nakon polufinala, ali moramo pokušati uzeti najviše od tima sutra da pobijedimo", kazao je Sigurdsson
Bivši izbornik Hrvatske: Sve dok naši igraču idu s Thompsonom i domoljubnim pjesmama...
- Već je sad rezultat ogroman. Dečki su odigrali herojski. S ovoliko nedaća i problema, drugo prvenstvo za redom došli su do borbe za medalje. Tako da, bez obzira s kojim će se mjestom vratiti kući, moramo im biti zahvalni na ovom što su nam pružili i što daju hrvatskom rukometu - rekao je Hrvoje Horvat
Njemački mediji likuju: Skinuli smo 'hrvatsko prokletstvo' i doveli Hrvate do očaja
U tom smjeru ide i izjava kapetana Johannesa Golle koju citiraju njemački mediji: "Svakako da je dobro da smo skinuli "hrvatsko proklestvo". Proteklih godina nismo bili dobri protiv njih. Znamo ih jako dugo i imaju nevjerojatan duh kada je napotrebnije."
Zlatni olimpijac za VL: Reći ću vam što bih napravio da sam izbornik, bronca bi bila sjajan uspjeh
- Mi smo reprezentacija koja je najmanje zabijala iz brzog centra. Razlog može biti u tome što imamo vrlo visoke i teretne igrače koji igraju obranu i oni ne mogu istrčati taj brzi centar kao što to čine neki niži igrači. A Nizozemci, Danci ili Nijemci, nakon primljenog pogotka, jure kao avioni.