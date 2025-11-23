Gvardiol i Kovačić ostaju bez trenera?! Pep Guardiola izabrao novi klub! Kupio je već i vilu...

Sjajni španjolski trener Pep Guardiola već godinama donosi radost navijačima Manchester Cityja, a sada je, navodno, odlučio otići. Guardiola je preuzeo City u ljeto 2016. godine, nakon što je prethodno vodio Barcelonu i Bayern München. U Barceloni je radio od 2008. do 2012. i osvojio Ligu prvaka, La Ligu te brojne domaće trofeje. U Bayernu je pak proveo tri sezone i uzeo sve što se moglo u Njemačkoj – Bundesligu, kupove i superkupove.

Dolaskom u City započeo je dugoročni projekt. Prva sezona bila je uvod u ono što će uslijediti, a već od druge Guardiola je počeo slagati momčad koja će dominirati engleskim nogometom. Do danas je osvojio nekoliko Premier liga, FA Cupova, Liga kupova i konačno Ligu prvaka 2023. godine. Dodao je i europski Superkup te Svjetsko klupsko prvenstvo.

Tijekom njegovog mandata City je postao stabilna i trofejna momčad, s jasnim stilom igre i rezultatima koji ga redovito održavaju na vrhu engleskog i europskog nogometa. Guardiola je tako ušao među najuspješnije trenere u povijesti Premier lige.

Međutim, sada su se pojavile informacije kako je Pep odlučio vratiti se u Barcelonu?! Naravno, tamo mu je srce, a kupnja skupocjene vile bila je povod španjolskim novinarima da zaključe kako na kraju sezone konačno odlazi iz Engleske, nakon što će na klupi Cityja provesti točno 10 godina.

Osim toga, Pep ne skriva da želi ponovno biti trener Barcelone, govorio je to i u nekim intervjuima, pa nije isključeno da bi upravo on mogao naslijediti Hansija Flicka u skorijoj budućnosti. Nedavno su se pojavile glasine da se Pep zaista želi oprostiti od Cityja na kraju sezone, iako ima ugovor do ljeta 2027. godine. to bi onda značilo da će Hrvati u Cityju, Gvardiol i Kovačić, dobiti novog trenera.

Guardiola se nada da će ove sezone osvojiti neki trofej, a fokus je na Premier ligi i Ligi prvaka. Građani se muče u domaćem prvenstvu, imaju 22 boda i već sada sedam bodova manje u odnosu na vodeći Arsenal. City već ima četiri poraza u 12 kola, a posljednji je doživio sinoć u gostima kod Newcastlea, 2:1.