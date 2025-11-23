Transparent BBB-a mnogima nije bio jasan, a sada o njemu bruji cijela Europa! Reagirali i Srbi

Najžešći navijači Dinama tijekom utakmice su istaknuli veliki transparent na kojem je pisalo "FCK PTN". U prvi mah poruka mnogima nije bila jasna, ali je ubrzo stiglo objašnjenje. Parola navijača Dinama zapravo znači "Fuck Putin", odnosno stav je BBB-a što misle o ratu Rusije u Ukrajini. Navijači zagrebačkog kluba su to uradili na zahtjev bratske navijačke grupe kijevskog Dinama. Potvrdili su to i BBB-i na svojoj telegram grupi, prenijevši pritom poruku navijača kijevskog imenjaka.

"Ruske sigurnosne službe, pod Putinovim vodstvom, ulažu ogromna sredstva u destabilizaciju Europe. Kupuju vaše političare, sponzoriraju i "lijeve" i "desne". Rade na pogoršanju problema s migrantima (nedavno na poljsko - bjeloruskim i finsko - ruskim granicama). Istovremeno, moćna propagandna mašinerija predstavlja Putina kao konzervativca i branitelja kršćanstva. Istina je da je on poludjeli lažljivi diktator koji želi oživjeti komunistički koncentracijski kamp "SSSR 2.0". Zanimaju ga samo moć i utjecaj. I ako postane uvjeren u to da su Europljani, u jednu ruku zastrašeni, a u drugu da su povjerovali u njegovu lažnu sliku, rat će doći i u vaše domove. Rat u kojem će umirati i vaša djeca i obitelji. Vjerujemo da navijački pokret može i mora probuditi Europu! Mi, ukrajinski navijači koji se sada borimo protiv "crvene kuge" na prvim linijama borbe u Ukrajini, pozivamo europske navijače da se pridruže akciji koju će započeti mlade generacije našeg navijačkog pokreta na onim stadionima gdje se još uvijek odigravaju utakmice. 22. i 23. studenog transparent s natpisom "FCK PTN" će biti pokazan na našim tribinama, apeliramo na vas da pokažete svoj stav prema tom diktatoru na isti način.

Ne budite tihi - pokažite Putinu da ga se Europa ne boji! Pokažite mu da ga se ne bojite! Europa je svatko od vas! Ova akcija je samo mali korak. Sjetite se izreke koja je i danas aktualna - Si vis pacem, para bellum! (Ako želiš mir, pripremi se za rat)", napisali su navijači kijevskog Dinama.

Uglavnom, tu poruku prenijeli su i Bad Blue Boysi u Maksimiru protiv Varaždina, a o toj navijačkoj solidarnosti sad pišu svi navijački eursopki forumi. Većina na to gleda sa simpatijama, izuzev srspkih navijača koji su, po običaju, na strani agresora Vladimira Putina.