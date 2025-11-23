Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
OTKRIVENA POZADINA PRIČE

Transparent BBB-a mnogima nije bio jasan, a sada o njemu bruji cijela Europa! Reagirali i Srbi

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/2
Autor
Karlo Ledinski
23.11.2025.
u 20:32

Dinamo je jučer na Maksimiru s 3:1 pobijedio Varaždin u utakmici 14. kola SuperSport HNL-a, ali ono što su uradili navijači kluba iz Zagreba postalo je glavna tema širom Europe, zbog transparenta izvješenog tijekom utakmice.

Najžešći navijači Dinama tijekom utakmice su istaknuli veliki transparent na kojem je pisalo "FCK PTN". U prvi mah poruka mnogima nije bila jasna,  ali je ubrzo stiglo objašnjenje.  Parola navijača Dinama zapravo znači "Fuck Putin", odnosno stav je BBB-a što misle o ratu Rusije u Ukrajini. Navijači zagrebačkog kluba su to uradili na zahtjev bratske navijačke grupe kijevskog Dinama. Potvrdili su to i BBB-i na svojoj telegram grupi, prenijevši pritom poruku navijača kijevskog imenjaka.

"Ruske sigurnosne službe, pod Putinovim vodstvom, ulažu ogromna sredstva u destabilizaciju Europe. Kupuju vaše političare, sponzoriraju i "lijeve" i "desne". Rade na pogoršanju problema s migrantima (nedavno na poljsko - bjeloruskim i finsko - ruskim granicama). Istovremeno, moćna propagandna mašinerija predstavlja Putina kao konzervativca i branitelja kršćanstva. Istina je da je on poludjeli lažljivi diktator koji želi oživjeti komunistički koncentracijski kamp "SSSR 2.0". Zanimaju ga samo moć i utjecaj. I ako postane uvjeren u to da su Europljani, u jednu ruku zastrašeni, a u drugu da su povjerovali u njegovu lažnu sliku, rat će doći i u vaše domove. Rat u kojem će umirati i vaša djeca i obitelji.  Vjerujemo da navijački pokret može i mora probuditi Europu! Mi, ukrajinski navijači koji se sada borimo protiv "crvene kuge" na prvim linijama borbe u Ukrajini, pozivamo europske navijače da se pridruže akciji koju će započeti mlade generacije našeg navijačkog pokreta na onim stadionima gdje se još uvijek odigravaju utakmice. 22. i 23. studenog transparent s natpisom "FCK PTN" će biti pokazan na našim tribinama, apeliramo na vas da pokažete svoj stav prema tom diktatoru na isti način. 
Ne budite tihi - pokažite Putinu da ga se Europa ne boji! Pokažite mu da ga se ne bojite! Europa je svatko od vas! Ova akcija je samo mali korak. Sjetite se izreke koja je i danas aktualna - Si vis pacem, para bellum! (Ako želiš mir, pripremi se za rat)", napisali su navijači kijevskog Dinama.

Uglavnom, tu poruku prenijeli su i Bad Blue Boysi u Maksimiru protiv Varaždina, a o toj navijačkoj solidarnosti sad pišu svi navijački eursopki forumi. Većina na to gleda sa simpatijama, izuzev srspkih navijača koji su, po običaju, na strani agresora Vladimira Putina.

Ključne riječi
Navijači Bad Blue Boys GNK Dinamo

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
20:45 23.11.2025.

Isto to trebaju Armada, Funcuti, Torcida, Tornado, Demoni, Kohorta... uraditi.

DE
deps
20:51 23.11.2025.

Neće se svidjeti ni Zokiju.

Avatar Đoni_bravo
Đoni_bravo
20:47 23.11.2025.

Jer znaju drogasi da prvo moraju javno pogubiti zelenog ako zele spas Ukrajine i Ukrajinaca

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja