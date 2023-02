Zašto je Ćiro već davno kupio grobnicu na Mirogoju: 'Nisam htio da se moji zabune. Teško sam živio'

- Meni je najveća nagrada kada netko kaže: 'Blažević je sinonim Dinama'. Na to sam strahovito osjetljiv, jer Dinamo je za mene crkva. A u crkvu se samo nosi. Onaj koji uzima iz crkve najveći je grešnik. Ja bih mogao biti sve, samo ne to. Morate me razumjeti. Dinamo je meni dao veliku, najveću satisfakciju, kao treneru i kao čovjeku. Zato sam za Dinamo vezan