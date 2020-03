Zaraženi suigrač Hrvata namjerno dirao tuđe stvari u svlačionici, sada zaražen još jedan

Natjecanje u NBA ligi je prekinuto nakon što je potvrđeno da je košarkaš Utah Jazza Rudy Gobert zaražen koronavirusom.

Momčad za koju igra hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović trebala je sinoć u Oklahoma Cityju igrati protiv Thundera, ali je utakmica otkazana.



Igrači Jazza ostali su u dvorani te su tražili način kako da se vrate kući. I nekoliko sati nakon što je utakmica trebala biti odigrana Bogdanović i njegovi suigrači nisu napuštali dvoranu.

Odmah su podvrgnuti testiranju, a crne vijesti bile su točne. Još jedan igrač Jazza je zaražen, a radi se o Donovanu Mitchellu. Kako javlja jedan od najpouzdanijih NBA 'insidera', Adrian Wojnarowski, suigrači su rekli kako se Gobert nije ponašao odgovorno te se šalio na račun koronavirusa te je dirao tuđe stvari.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.