Žapci poveli sa 6:0, pa zamalo ispustili pobjedu

Očekivali smo puno uzbuđenja u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za hrvatskog prvaka između Mladosti i Jadrana, ali ne onakvih po viđenom scenariju.

Žapci su na svom otvorenom plivalištu, pred 100-ak gledatelja, poveli sa 6:0, gosti su svoj prvi pogodak postigli tek u 12. minuti, a opet nije to bila jednosmjerna cesta.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

U posljednjim minutama Splićani su opasno pritisnuli domaćina i da Harkov u zadnjoj minuti nije uz puno sreće (lopta se odbila od bloka i nekako ipak završila u mreži) doveo Mladost u vodstvo s 13:11, tko zna kako bi to završilo.

Ovako je Mladost ipak pobijedila s 13:12 (4:0, 4:3, 2:2, 3:7) i povela s 1:0.

- Na početku smo izgledali loše, non-stop nam je curila kontra, a kad smo uspjeli to pokrpati, nekako smo se vratili. Da nismo primili onaj odbijanac za 13:11 pitanje je kako bi to završilo, no ipak se vidi da je kvaliteta na strani Mladosti. Mogu biti zadovoljan rezultatom i završnicom utakmice, ali početak nam je bio očajan. Teško nam je u ovom sastavu (bez Powera i Zovića, koji su otišli, i ozlijeđenog Burića - op. a.) suprotstaviti se Mladosti, ali za nas je to poseban izazov - kazao je trener Jadrana Mile Smodlaka.

- Otvaranje nam je bilo iz snova, ali nakon toga zapucali smo neke izgledne prilike, između ostaloga i peterac i vratili suparnika u igru. No, svejedno i u uzvratu 4. srpnja idemo na pobjedu - uzvratio je učitelj žabaca Zoran Bajić.

Najviše pogodaka za Mladost postigao je Ćuk (4), a ostali strijelci bili su: Harkov (3), Bukić (2), Miloš (2), Radu i Bowen, a Marcelić je skupio 13 obrana.

U drugom polufinalu Jug je, uz čak šest pogodaka Paula Obradovića, nadjačao Solaris sa 17:6.