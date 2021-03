Žapci i nakon 'borbe iznad vode' spremni za nove: Cilj je osvojiti Eurokup, bolji smo

Kao što se zna, u subotnjem vaterpolskom derbiju Jug je pobijedio Mladost u Zagrebu s 11:10, a ključna prevaga na stranu gospara stigla je u vidu (četverominutnog) isključenja mladostaša Lovre Miloša zbog udaranja iznad vode jugaša Papanastasioua.

No, vidajući rane zbog poraza, žapci su nakon utakmice uočili i ozljede svog igrača Ante Viskovića. Njemu se gotovo potpuno zatvorilo desno oko, a “autor” te deformacije bio je Paulo Obradović. Koji je u jednom trenutku udario Viskovića, ali to nisu vidjeli ni (talijanski) suci ni novinari. Vjerojatno je bilo u žaru borbe, ali bio je to očito dovoljan povod da Mladost izađe sa službenim priopćenjem:

Poziv na smirivanje tenzija

“Nasilju nema mjesta na sportskim borilištima kao ni na tribinama. Na nedavno odigranoj prvenstvenoj utakmici Mladosti i Juga AO na bazenu Mladosti došlo je do neugodnih vodenih okršaja. HAVK Mladost osuđuje svaki oblik nasilja, iako se to dogodilo u žaru borbe. Naime, na utakmici odigranoj prošle subote, nakon nekoliko uzastopnih provokacija i udaraca ispod vode, igrač Mladosti Lovre Miloš reagirao je na neprikladan način te uzvratio udarac igraču Juga Alexandrosu Papanastasiou. U trećoj se pak četvrtini dogodio još gori, brutalni napad vaterpolista Juga Paula Obradovića na igrača Mladosti Antu Viskovića kojim ga je poslao u bolnicu i izvan bazena na više od deset dana, a za koji Obradović nije sankcioniran”, stoji u priopćenju Mladosti.

Prenijeta je i isprika Lovre Miloša:

“Moja reakcija u žaru borbe i uzavrele atmosfere na spomenutoj utakmici bila je neprikladna. Ispričavam se igraču Juga Alexandrosu Papanastasiou, kao i javnosti te navijačima obje momčadi. Nasilju nema mjesta na sportskim terenima i nadam se da ovakve scene više nećemo gledati”, izjavio je Miloš.

Zaključak tog priopćenja čini nam se prikladnim. U njemu se kaže:

“Svi igrači i uprava HAVK Mladosti vjeruju u ferplej i pozivaju na smirivanje tenzija te na miran nastavak sezone.”

A ispred Mladosti je novi europski ispit. U srijedu u 18.30 sati na Savu dolazi grčki Vouliagmeni da bi s domaćinom odigrao prvu četvrtfinalnu utakmicu Eurokupa. Žapcima nije lako, nakon Konstantina Harkova (napuknuće podlaktice), ostali su i bez Viskovića, čiju smo ozljedu već objasnili.

Sudbina kao da se urotila protiv ljevorukih igrača Mladosti, morat će sad trener Zoran Bajić čarobirati kako bi i tu desnu stranu napada Mladosti učinio također potencijalno opasnom za Grke. Za koje pak kažemo da igraju na hrvatski pogon jer u sastavu imaju naše igrače Luku Lozinu i Andriju Bašića, a s klupe ih vodi bivši igrač Mladosti Hrvoje Koljanin.

– Ima grčki klub i Mylonakisa i Christosa Afroudakisa, ima igrače iz grčke juniorske reprezentacije koja je osvojila svjetski naslov, tako da je riječ o prilično dobro ukomponiranoj momčadi. Njihov najveći problem su prekidi u grčkom prvenstvu, ali možda im je to omogućilo da se bolje pripreme za europske utakmice. Želim da nam se Harkov i Visković vrate što prije, ali sad ne smijemo razmišljati o tom hendikepu što ćemo igrati bez njih. Svi ostali su orni za još jedan meč u NBA ritmu srijeda-subota i ja mislim da će momci ponovno pokazati karakter, da će zaboraviti na umor te da ćemo zajedništvom i kvalitetom doći do pobjede nad Vouliagmenijem – kazao je Bajić.

Uzvrat 24. ožujka u Ateni

Jedan od njegovih glavnih aduta reprezentativni je vratar Ivan Marcelić, koji ističe:

– Nama je cilj osvojiti Eurokup, mislim da za to imamo velike izglede i da smo realno bolji od konkurenata. Uza sve poteškoće koje imamo, u dobroj smo formi i vjerujemo da ćemo to pokazati i u utakmici s Vouliagmenijem. A tko mi se čini najopasniji u protivničkim redovima? Pa, svakako je to Christos Afroudakis, svojedobno je bio jedan od najboljih igrača svijeta – podsjetio je Marcelić.

Da, sjećamo ga se i po tome što nam je taj danas 36-godišnjak na SP-u u Montrealu 2005. godine praktično oduzeo već osvojenu brončanu medalju...

Uzvratni je dvoboj na rasporedu 24. ožujka u Ateni.