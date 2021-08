FOTO Stravične scene: Zapalili im se motocikli nakon sudara, jednog vozača iznijeli na nosilima, drugi nastavio vožnju

Španjolac Jorge Martin (Pramac Ducati) pobjednik je VN Štajerske u klasi MotoGP na stazi Red Bull Ring u austrijskom Spielbergu, desete utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu.

Martin je do prve pobjede u karijeri stigao ispred sunarodnjaka Joana Mira (Suzuki) i vodećeg u ukupnom poretku Francuza Fabia Quartararoa (Yamaha).

Utrku je obilježio udes iz trećeg kruga kada je Dani Pedrosa izgubio kontrolu nad motorom, na koji je naletio Lorenzo Savadori nakon čega su se oba motor zapalila.

Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Styrian Grand Prix MotoGP - Styrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - August 8, 2021 Marshals attend to Red Bull KTM Factory Racing's Dani Pedrosa's bike as it's on fire after crashing during the MotoGP race REUTERS/Borut Zivulovic REFILE - CORRECTING ID BORUT ZIVULOVIC

Utrka je odmah prekinuta, a a Savadori je na nosilima iznijet sa staze. Međutim, prema prema prvim informacijama nije teže stradao, dok je Pedrosa ostao neozlijeđen i nastavio je utrku nakon ponovljenog starta.

Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Styrian Grand Prix MotoGP - Styrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - August 8, 2021 Red Bull KTM Factory Racing's Dani Pedrosa crashes during the MotoGP race REUTERS/Borut Zivulovic BORUT ZIVULOVIC

U ukupnom poretku vodi Quartararo sa 172 boda, Francuz Johann Zarco je drugi sa 132 boda, dok Mir na trećem mjestu ima 121 bod.

Nova utrka je već idućeg vikenda, ponovo u Spielbergu kada je na rasporedu VN Avstrije.