ČEKA BOLJU PONUDU

Gattuso odbio milijunsku plaću: Očekuje poziv jednog čovjeka prije donošenja odluke

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
25.05.2026.
u 12:06

Trener rimskog kluba Maurizio Sarri i predsjednik Claudio Lotito nisu u najboljim odnosima već neko vrijeme

Bivšeg trenera Hajduka Gennara Gattusa povezivalo se s preuzimanjem talijanskog prvoligaša Torina na kraju ove sezone. Roberto D'Aversa stigao je usred sezone i ustabilio momčad te je zadržao u provligaškom društvu. Javno je tada rekao kako očekuje da mu se ponudi ugovor i za sljedeću sezonu, no to se zasad nije dogodilo.

Razlog tome jest što je sportski direktor Torina želio Gattusa na klupi te mu ponudio milijun i pol eura godišnje plaće uz ugovor do ljeta 2028. uz opciju produljenja za još godinu dana, prema informacijama Nicola Schire. Gattuso tu ponudu zasad nije prihvatio, a jedan od razloga jest što možda čeka poziv Lazija.

Trener rimskog kluba Maurizio Sarri i predsjednik Claudio Lotito nisu u najboljim odnosima već neko vrijeme. Situacija se čini na rubu eskalacije, točnije Sarrijevim odlaskom s klupe. Lotito bi nakon njega na klupi navodno želio vidjeti upravo Gattusa, a bivši talijanski izbornik želi vidjeti koje su mu opcije prije nego što donese odluku o svojoj budućnosti.

Gattuso je rekao kako će se odseliti iz Italije, ako ne ostvari plasman na Svjetsko prvenstvo s Azzurima, no čini se kako tome ipak neće biti slučaj. 48-godišnji Talijan gotovo sigurno će sljedeće sezone ponovno raditi u rodnoj zemlji, gdje je i osvojio jedini trofej u trenerskoj karijeri (Coppa Ittaliju s Napolijem), ostaje samo za vidjeti u kojem klubu.
