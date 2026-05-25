Ovaj grad postao je trenerska prijestolnica Hrvatske

Možda je malo prošlo ispod radara: grad Varaždin postao je posljednjih godina prijestolnica hrvatske trenerske struke, grad iz kojega dolaze neki od najznačajnijih hrvatskih nogometnih stručnjaka.

To je prepoznala i varaždinska gradska uprava pa je gradonačelnik Neven Bosilj nekidan organizirao prijam za tu četvoricu varaždinskih trenerskih mušketira: Branka Ivankovića, Marija Kovačevića, Zlatka Dalića i Nikolu Šafarića. Nisu sva četvorica rođeni Varaždinci, ali se svi takvima osjećaju jer su u Varaždinu afirmirani, u njemu su dobili prvu značajniju trenersku šansu i ondje su pustili korijenje.

Krenimo redom: Branko Ivanković još uvijek je jedini hrvatski trener koji je neku stranu selekciju vodio na Svjetskom prvenstvu, 2006. reprezentaciju Irana, zatim osvajao je naslove prvaka u tri zemlje, u Hrvatskoj s Dinamom (2), u Kini sa Shandong Lunengom (1), u Iranu s Persepolisom (3), vodio je selekcije Omana i Kine, s vatrenima ima broncu iz 1998. kao pomoćnik izbornika..., jedan je od najtrofejnijih hrvatskih trenera svih vremena.

Mario Kovačević, rođen u općini Jablanica u BiH, bio je nekada igrač i trener Varaždina, a sada je i Dinamov trofejni trener s dvostrukom krunom, pa i trener godine u Hrvatskoj.

Varaždinski Livnjak Zlatko Dalić najuspješniji je hrvatski nogometni izbornik u povijesti, s dvije svjetske medalje, srebrom 2018. i broncom 2022., te srebrom iz Lige nacija iz 2023. godine. Po tome je i među tri najuspješnija svjetska izbornika u 21. stoljeću. Dalić je i jedini izbornik vatrenih s čak pet velikih natjecanja i više od stotinu vođenih utakmica.

I na kraju, Međimurac Nikola Šafarić drugu godinu zaredom uveo je NK Varaždin u Konferencijsku ligu; najprije je bio četvrti, a sada je trećeplasiran s klubom skromnoga budžeta, ali očito sjajno organiziran, uređen i posložen svim segmentima. Šafarić je u ovom društvu uglednika jedini bez trofeja, što nikako ne umanjuje njegovu trenersku vrijednost i reputaciju u domaćim okvirima.