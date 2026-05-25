OZBILJNO PODCIJENJEN

Objava Engleza o senatoru Hrvatske uoči SP-a izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
25.05.2026.
u 17:36

Hrvatski reprezentativac igrao je tri godine u Interu, tri sezone u Real Madridu, pet u Chelseaju i posljednje tri u Manchester Cityju, gdje je bio važan kotačić Guardiolinog stroja koji se borio za titule

Poznata engleska sportska stranica GiveMeSport postavila je viralnu objavu posvećen hrvatskom reprezentativcu Mateu Kovačiću i poručila ono što mnogi nogometni navijači govore već godinama, karijera hrvatskog veznjaka ozbiljno je podcijenjena jer je Kova igrao u ponajvećim svjetskim klubovima. 

- Uspio je igrati za četiri najveća kluba na svijetu - napisao je GiveMeSport uz pregled Kovačićeva impresivnog puta kroz europski nogomet u kojem je osvojio brojne trofeje. 

Hrvatski reprezentativac igrao je tri godine u Interu, tri sezone u Real Madridu, pet u Chelseaju i posljednje tri u Manchester Cityju, gdje je bio važan kotačić Guardiolinog stroja koji se borio za titule. Objava je vrlo brzo izazvala velik broj reakcija i komentara na društvenim mrežama, a mnogi navijači ustvrdili su da Kovačić nikada nije dobio priznanje kakvo zaslužuje s obzirom na karijeru i velikane za koje je igrao.

SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Mateo Kovačić

