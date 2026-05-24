OTKLONIO JE SUMNJE

Trener Tottenhama dao veliko obećanje, ostat će i ako ispadnu u drugu ligu

Premier League - Chelsea v Tottenham Hotspur
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
24.05.2026.
u 15:39

Trener Tottenhama Roberto De Zerbi ponovio je svoju predanost klubu iz Premier lige kojem prijeti ispadanje, rekavši da će ostati čak i ako ispadne u drugu ligu

Tottenham ima dva boda više od West Hama na posljednjem mjestu koje vodi u opstanak, a domaći remi s Evertonom u nedjelju u njihovoj posljednjoj ligaškoj utakmici sezone gotovo sigurno bi bio dovoljan da osigura opstanak, jer klub iz sjevernog Londona ima bolju gol-razliku. Međutim, ako izgube od Evertona, a West Ham pobijedi Leeds United, Tottenham bi mogao ispasti iz prve lige prvi put od 1977. godine.

U travnju je De Zerbi rekao da će ostati na čelu kluba sljedeće sezone bez obzira na rezultate. Na pitanje u petak hoće li održati riječ, Talijan je novinarima rekao: "Da, sve potvrđujem.

"I dalje je čast biti trener Tottenhama, čak i ako u nedjelju igramo za borbu za opstanak, to nije problem. Smatram nogomet nečim više od (ligaške) tablice. Borimo se za nešto vrlo važno za sve. To je nogomet. Ali imamo dovoljno kvalitete. Da biste napali pritisak, morate pronaći hrabrost u sebi, razumjeti situaciju i prisiliti se da date sve od sebe", dodao je De Zerbi.
Ključne riječi
Premier league Tottenham Roberto de Zerbi

