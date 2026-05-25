BRANITELJ NASLOVA

Argentina strepi: Messi se ozlijedio u ludoj utakmici, evo je li mu upitan nastup na Svjetskom prvenstvu

Major League Soccer - Inter Miami CF v Austin FC
MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
25.05.2026.
u 08:39

Nogometaši američkog Inter Miamija svladali su Philadelphia Union s čak 6:4 u 15. kolu MLS-a. Ponovno je jedna od najzaslužnijih za pobjedu svoje momčadi bio Lionel Messi koji je asistirao za dva pogotka svoje momčadi, ali je zato i zabrinuo cijeli stadion kada je u 73. minuti napustio teren zbog ozljede. Komentatori utakmice rekli su kako se veliki argentinac uhvatio za zadnju ložu iako se to nije vidjelo u prijenosu.

U 69. minuti, Messi je krenuo u jedan od svojih karakterističnih provoda, ali je naglo stao. Otišao je potom do klupe porazgovarati s liječničkim timom nakon čega je zamijenjen. Mnogi pretpostavljaju kako je osjetio određenu nelagodu te se odlučio napustiti teren kako ne bi riskirao težu ozljedu samo dva tjedna prije početka Svjetskog prvenstva.

Messi bi se uskoro trebao priključiti pripremama argentinske reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva koje počinju prvog lipnja u Kansasu. Gaučosi će odigrati još dvije pripremne utakmice prije prvog susreta na turniru protiv Ažira 17. lipnja. Igrat će protiv Hondurasa sedmog lipnja te Islanda tri dana kasnije.

Trener Tinter Miamija Guillerom Hoyos nije imao nikakve informacije o ozljedi jednog od najvećih igrača svih vremena:

- Nemamo još nikakvo službeno izvješće. Bio je umoran, teren je zbog jake kiše bio vrlo težak i u takvim situacijama ne želiš riskirati - rekao je nakon utakmice.

Messi će morati odraditi određene pretrage kako bi se utvrdila težina ozljede. Najvjerojatnije samo nije želio riskirati nastup na njegovom (vjerojatno) posljednjem Svjetskom prvenstvu pa se odlučio izaći iz igre. .
