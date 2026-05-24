Hajduk bi u Europi mogao igrati protiv Vojvodine. Hoće li UEFA zabraniti okršaj Hrvata i Srba?

Hajduk će svoju europsku sezonu započeti 9. srpnja, a kao nositelj u prvom pretkolu Europske lige s nestrpljenjem očekuje ždrijeb zakazan za 16. lipnja. Popis potencijalnih protivnika Splićanima donosi nekoliko izazova, no jedno ime posebno odzvanja regijom - Vojvodina iz Novog Sada. Mogućnost hrvatsko-srpskog okršaja odmah je potaknula rasprave o sigurnosnim aspektima i potencijalnoj intervenciji krovne europske nogometne organizacije. Pitanje koje se postavlja jest hoće li UEFA razdvojiti klubove kako bi preduhitrila moguće tenzije ili će kuglice odlučiti o sudbini ovog potencijalno eksplozivnog para. Analiza koju je ponudila specijalizirana stranica "Football Meets Data" daje bolji uvid u mehanizme koji bi mogli presuditi.

With 🇲🇩 Sheriff winning the 🏆 Cup, all 12 teams in 🟠 UEL Q1 are now confirmed!



🇸🇰 Žilina remains the first below the seeding line.



👉 Full HOURLY analysis of UEFA seeding positions, projected paths and probabilities in 2026/27 available in our 🕹️ Simulator. pic.twitter.com/oZpJh9mHCm — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 24, 2026

Ključ cijele priče leži u formatu samog ždrijeba, odnosno u odluci UEFA-e hoće li koristiti takozvane podskupine. Ukoliko se organizatori odluče na formiranje geografski ili na drugi način podijeljenih podskupina, gotovo je sigurno da Hajduk i Vojvodina neće završiti u istom bubnju. Takav se mehanizam često koristi upravo kako bi se izbjegli susreti visokog rizika ili logistički komplicirana putovanja. Međutim, ako UEFA odluči provesti potpuno otvoren ždrijeb, bez ikakvih restrikcija i podjela, tada će se imena svih nositelja i nenositelja naći u istom "loncu", a mogućnost da ždrijeb spoji Splićane i Novosađane postaje itekako stvarna. Odluka o formatu stoga nije samo tehničke, već i političke prirode.

This depends on whether UEFA will use draw subgroups in 🟠 UEL Q1 or not.



If there ARE subgroups, 🇭🇷 Hajduk and 🇷🇸 Vojvodina will almost certainly be put into separate ones.



If there are NO subgroups, then it's fair game.



This season there were 2 subgroups in UEL Q1, but… https://t.co/2LAb80PEGm — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 24, 2026

UEFA je u prošlosti imala jasnu praksu razdvajanja klubova iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine, posebice nakon nereda na utakmici Zrinjskog i Partizana 2007. Godinama je takva praksa bila standard kako bi se spriječili sukobi navijača. Ipak, ta je restrikcija ukinuta 2020. godine, dijelom zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom kada su se utakmice igrale pred praznim tribinama. Od tada, susreti klubova iz regije ponovno su mogući, što otvara vrata ogledu Hajduka i Vojvodine. Zanimljivo je promotriti i prethodna iskustva s formatom ždrijeba. U sezonama kada je u prvom pretkolu sudjelovalo 16 momčadi, UEFA je koristila podskupine. No, u sezoni s 12 klubova, koliko će ih biti i ove godine, takva podjela nije primijenjena, što sugerira da bi ždrijeb mogao biti otvoren.