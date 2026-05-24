RASTE NAPETOST

Hajduk bi u Europi mogao igrati protiv Vojvodine. Hoće li UEFA zabraniti okršaj Hrvata i Srba?

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
24.05.2026.
u 15:15

Splitski Hajduk sa statusom nositelja čeka ždrijeb prvog pretkola Europske lige, a među mogućim suparnicima našao se i srpski predstavnik, Vojvodina iz Novog Sada. Cijela nogometna regija sada s nestrpljenjem iščekuje hoće li UEFA dopustiti taj dvoboj visokog rizika

Hajduk će svoju europsku sezonu započeti 9. srpnja, a kao nositelj u prvom pretkolu Europske lige s nestrpljenjem očekuje ždrijeb zakazan za 16. lipnja. Popis potencijalnih protivnika Splićanima donosi nekoliko izazova, no jedno ime posebno odzvanja regijom - Vojvodina iz Novog Sada. Mogućnost hrvatsko-srpskog okršaja odmah je potaknula rasprave o sigurnosnim aspektima i potencijalnoj intervenciji krovne europske nogometne organizacije. Pitanje koje se postavlja jest hoće li UEFA razdvojiti klubove kako bi preduhitrila moguće tenzije ili će kuglice odlučiti o sudbini ovog potencijalno eksplozivnog para. Analiza koju je ponudila specijalizirana stranica "Football Meets Data" daje bolji uvid u mehanizme koji bi mogli presuditi.

Ključ cijele priče leži u formatu samog ždrijeba, odnosno u odluci UEFA-e hoće li koristiti takozvane podskupine. Ukoliko se organizatori odluče na formiranje geografski ili na drugi način podijeljenih podskupina, gotovo je sigurno da Hajduk i Vojvodina neće završiti u istom bubnju. Takav se mehanizam često koristi upravo kako bi se izbjegli susreti visokog rizika ili logistički komplicirana putovanja. Međutim, ako UEFA odluči provesti potpuno otvoren ždrijeb, bez ikakvih restrikcija i podjela, tada će se imena svih nositelja i nenositelja naći u istom "loncu", a mogućnost da ždrijeb spoji Splićane i Novosađane postaje itekako stvarna. Odluka o formatu stoga nije samo tehničke, već i političke prirode.

UEFA je u prošlosti imala jasnu praksu razdvajanja klubova iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine, posebice nakon nereda na utakmici Zrinjskog i Partizana 2007. Godinama je takva praksa bila standard kako bi se spriječili sukobi navijača. Ipak, ta je restrikcija ukinuta 2020. godine, dijelom zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom kada su se utakmice igrale pred praznim tribinama. Od tada, susreti klubova iz regije ponovno su mogući, što otvara vrata ogledu Hajduka i Vojvodine. Zanimljivo je promotriti i prethodna iskustva s formatom ždrijeba. U sezonama kada je u prvom pretkolu sudjelovalo 16 momčadi, UEFA je koristila podskupine. No, u sezoni s 12 klubova, koliko će ih biti i ove godine, takva podjela nije primijenjena, što sugerira da bi ždrijeb mogao biti otvoren.
MI
mikimouse12
16:31 24.05.2026.

Zasto Hrvata i Srba. Zvuci kao neki rasizam. Umjesto napisat hrvatskog i srbskog kluba

AN
Antonio1952
15:53 24.05.2026.

Zasto bi se zabranjivalo? Davno su igrali Croatia i Partizan a i reprezentacije su bile u istoj grupi. Jadni Srbi bi stalno neka poredjenja a liga im je katastrofa i bez navijaca osim derbija.

