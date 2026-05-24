Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTVRĐENO JE

Najbolji trener francuske lige ostaje na klupi Lensa i sljedeće sezone

Coupe de France - Final - RC Lens v OGC Nice
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
24.05.2026.
u 15:01

Na pitanje hoće li ostati trener Lensa u sljedeće sezone i voditi ga kroz Ligu prvaka, Sage je odgovorio potvrdno

Pierre Sage, trener Lensa, kluba koji je francusko prvenstvo završio na drugom mjestu iza Paris Saint-Germaina i osvajača francuskog Kupa, potvrdio je u nedjelju da će i sljedeću sezonu voditi klub sa sjevera.

Na pitanje hoće li ostati trener Lensa u sljedeće sezone i voditi ga kroz Ligu prvaka, Sage je odgovorio potvrdno.

"Mislim da će Pierre Sage nastaviti. Sada je Pierre, kao i svaki igrač u Racing Club de Lensu, netko tko je ovih dana vrlo tražen", rekao je predsjednik Lensa Joseph Oughourlian u subotu.

Za bivšeg trenera Lyona, 47-godišnjeg Sagea koji je ove godine osvojio nagradu za najboljeg trenera francuskog prvenstva, navodno su interes pokazivali neki engleski klubovi, posebno Crystal Palacea, prema pisanju medija.
Ključne riječi
nogomet Lens Francuska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!