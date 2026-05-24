Najbolji trener francuske lige ostaje na klupi Lensa i sljedeće sezone

Pierre Sage, trener Lensa, kluba koji je francusko prvenstvo završio na drugom mjestu iza Paris Saint-Germaina i osvajača francuskog Kupa, potvrdio je u nedjelju da će i sljedeću sezonu voditi klub sa sjevera.

Na pitanje hoće li ostati trener Lensa u sljedeće sezone i voditi ga kroz Ligu prvaka, Sage je odgovorio potvrdno.

"Mislim da će Pierre Sage nastaviti. Sada je Pierre, kao i svaki igrač u Racing Club de Lensu, netko tko je ovih dana vrlo tražen", rekao je predsjednik Lensa Joseph Oughourlian u subotu.

Za bivšeg trenera Lyona, 47-godišnjeg Sagea koji je ove godine osvojio nagradu za najboljeg trenera francuskog prvenstva, navodno su interes pokazivali neki engleski klubovi, posebno Crystal Palacea, prema pisanju medija.