OPET U AKCIJI

Okupljaju se hrvatske rukometašice, igrat će jak turnir uoči Svjetskog prvenstva

Koprivnica: Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u rukometu, žene, Hrvatska - Španjolska
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
15.09.2025.
u 16:00

Nakon punih pet mjeseci i susreta dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, hrvatska ženska rukometna reprezentacija ponovno je na okupu kako bi se pripremila za turnir u Češkoj

Već po tradiciji, okupljanje je bilo ispred Zimskog plivališta Mladost u Zagreb odakle je reprezentacija produžila put do Preloga. Tu će boraviti i trenirati do četvrtka kada putuje u Češku na turnir u Chebu. Uz domaćina i Hrvatsku na tom turniru još nastupaju i reprezentacije Norveške i Turske.

Izbornik Ivica Obrvan pozvao je 20 igračica na ovo okupljanje. Među njima je nekoliko novih imena poput Petre Frančić (ŽRK Osijek), Hannah Vuljak (RK Podravka), Andree Pavković (Hypo No) i Eme Balaško (RK Lokomotiva Zagreb). Nažalost, reprezentacija je bitno oslabljena ozljedama kapetanice Katarine Ježić, Mie Brkić i Klare Birtić.

"Veselimo se jer imamo pripremni turnir što nismo imale u posljednje vrijeme. Jako mi je žao što nismo kompletne da možemo točno vidjeti gdje smo i što smo. Žao mi je što nam cure ne mogu pomoći, ali vjerujem da će svi koji su tu dati sve od sebe. Dobro je da imamo tu mlade cure da vidimo koliko nam mogu pomoći. Ovo je dobar test da vidimo gdje smo i šta smo, nadam ase da ćemo izvući najbolje iz tih utakmica, rezultat nije možda najbitniji, nego forma i struktura", kazala je Dejana Milosavljević.

"Malo su nas ozljede poljuljale, ali vjerujem da će svaka od nas koja je ovdje dati svoj maksimum i da će pokušati nadomjestiti taj izostanak. Dobro će nam doći te utakmice da vidimo gdje smo i da vidimo za dalje na koji način se pripremati. Svjetsko prvenstvo je u 12 mjesecu, brzo će to proći", nadovezala se Andrea Šimara.

Nakon tri dana zajedničkih treninga, reprezentacija će u četvrtak otputovati na turnir u Cheb. U tri dana odigrat će tri susreta. U petak 19. rujna u 20 sati čeka je domaćin Češka. Dan kasnije u istom terminu igra se protiv Norveške, a u nedjelju 21. rujna u 13 sati protiv Turske. Hrvatske rukometašice potkraj godine očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu koje zajednički organiziraju Njemačka i Nizozemska. Hrvatska se nalazi u vrlo zahtjevnoj skupini s Danskom, Rumunjskom i Japanom.

Popis hrvatske ženske seniorske reprezentacije:

Lucija Bešen (RK PODRAVKA VEGETA), Petra Marinović (RK PODRAVKA VEGETA), Lea Zetović (RK LOKOMOTIVA), Andrea Šimara (RK PODRAVKA VEGETA), Katja Vuković (RK PODRAVKA VEGETA), Petra Frančić (ŽRK OSIJEK), Kristina Prkačin (RK PODRAVKA VEGETA), Tina Barišić (RK PODRAVKA VEGETA), Dejana Milosavljević (HC DUNAREA BRAILA), Katarina Pavlović (ALBA FEHERVAR KC), Tena Petika (SV UNION HALLE NEUSTADT), Hannah Vuljak (RK PODRAVKA VEGETA), Iva Bule (RK DALMATINKA), Iva Zrilić (RK LOKOMOTIVA), Andrea Pavković (HYPO NO), Josipa Mamić (RK PODRAVKA VEGETA), Lara Burić (RK LOKOMOTIVA), Ana Debelić (RK PODRAVKA VEGETA), Sara Šenvald (RK PODRAVKA VEGETA), Ema Balaško (RK LOKOMOTIVA)
rukomet Ivica Obrvan Hrvatska ženska rukometna reprezentacija

