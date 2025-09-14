Sjajna Podravka upisala i drugu pobjedu u Ligi prvaka

U susretu drugog kola B skupine rukometne Lige prvakinja Podravka Vegeta je u Ljubljani pobijedila Krim OTP Group Mercator sa 27-22 (14-11) upisavši i drugu pobjedu u natjecanju.

Nakon domaće pobjede protiv norveške Sole HK sa 31-26 na otvaranju natjecanja, hrvatske prvakinje su bile uspješne i u drugom kolu porazivši slovenski Krim sa 27-22.

Većinu susreta odabranice Ivice Obrvana imale su sve pod kontrolom. U prvom poluvremenu u nekoliko navrata su imale pet golova prednosti (11-6, 12-7), a u nastavku i po sedam pogodaka viška (21-14, 22-15, 23-16). Na koncu je završilo +5.

Podravku su do pobjede predvodile Katarina Pandža sa 10 golova, te Matea Pletikosić sa šet golova, dok je Lucija Bešen imala 10 obrana. Na slovenskoj strani najefikasnije su bile Tamara Mavsar i Tamara Horacek sa po šest golova.

Nakon nepotpunog drugog kola na vrhu ljestvice su Brest i Podravka sa po četiri boda.

U idućem kolu Podravka će 27. rujna ugostiti danski Odense.

Dvije najbolje ekipa plasirat će se izravno u četvrtfinale, dok će sastavi od trećeg do šestog mjesta igrati u play-offu za plasman u četvrtfinale.