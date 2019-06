Za Dinamo bi bilo dobro da izbjegne utakmicu s Crvenom zvezdom

Sve što je lijepo kratko traje, tako je jako brzo prošao i odmor nogometašima. Neki su naši klubovi (Hajduk) već krenuli, a i ostali su već u niskom startu. Nogometaši Dinama, barem oni koji nisu u mladoj reprezentaciji ili nisu dobili pokoji dan dulje jer su bili u nacionalnim vrstama, od srijede bit će na raspolaganju treneru Nenadu Bjelici.

I trener plavih polako završava obiteljsko putovanje po Italiji, plan priprema je već napravio, sad još treba “samo” kompletirati momčad da bi znao s kim će i drugi put “napasti” Ligu prvaka. Taj “napad” poželjeli su svi igrači kad su odlazili na slavlje naslova prvaka nakon pobjede nad Hajdukom i padom zastora na nogometni teatar.

Ždrijeb sljedeći tjedan

Liga prvaka i prošle je sezone bila želja, a osnovni cilj bilo je igranje u europskoj skupini. Plavi su prošli dvije prepreke na putu do Lige prvaka, no onda ih je u dvije “knap” utakmice izbacio švicarski prvak. Young Boysi ušli su u elitu, a plavi su kroz Europsku ligu došli do povijesnog europskog proljeća, pa i do osmine finala tog natjecanja.

Sad je opet želja Liga prvaka, ali ponovno neće biti lako dohvatljiva. Jer, mogući suparnici nisu nekakvi jazavci, ionako je sve manje nogometnih Liliputanaca s kojim se nekoć lako obračunavalo, s kojima su kvalifikacijske utakmice zapravo bile pripremne. Uostalom, prošle sezone Hapoel i Astana nisu bili loši, ispali su takvi jer je Dinamo bio dobar. Plavi će jako brzo doznati što im nosi drugo pretkolo (ždrijeb je 18. lipnja) u kojem startaju, u kojem su, kao i u svim pretkolima Lige prvaka do kraja – nositelji.

Tu su im zacijelo najopasniji suparnici, i zbog putovanja i zbog kvalitete, Maccabi i Sheriff, momčadi s kojima su se već sretali u pretkolima. No, bez obzira na to koga izvukli, plavi bi trebali preuzeti ulogu favorita.

Cilj je play-off Lige prvaka

No, treće pretkolo, pod pretpostavkom da će plavi proći prvu prepreku u drugom pretkolu, donosi redom neugodne suparnike. S nekima su plavi u prošlosti igrali (Ludogorec, PAOK, Maribor), ali koga god izvuku u toj fazi natjecanja, neće im biti lako. No, svakako bi bilo dobro izbjeći Crvenu zvezdu. Ne zato što beogradski klub ima dobru momčad koju plavi igrački ne bi mogli nadjačati. Na stranu onda i krcati stadion (nažalost, za takvu bi utakmicu doslovno bila ludnica za ulaznicama, kod nas se još “pati” na sudare nas i “njih”) jer takve utakmice bace nogomet u drugi plan, sve drugo bilo bi važnije, opet bismo se vraćali na rat, na ustaše i partizane i tko zna na što sve ne. Doduše, do tog sraza i Crvena zvezda bi trebala proći drugo pretkolo, a mogući suparnici su joj isti kao i oni koje može izvući Dinamo.

Prođu li plavi drugo i treće pretkolo, stigli bi na istu poziciju u borbi za Ligu prvaka. Tu je Dinamo zapeo na Young Boysima, a švicarski prvak i sad je jedan od četiri moguća suparnika u tom play-offu. Cilj Dinama mora biti ponovni dolazak do te faze natjecanja, ona već jamči veliku zaradu jer se financijski tretira kao Liga prvaka, a ako se na njoj i zapne, ide se izravno u skupinu Europske lige.

– Pokazali smo u prošloj sezoni da se ravnopravno možemo nositi s jakim europskim klubovima u Europskoj ligi, a sada želimo to pokazati i u Ligi prvaka i “prezimiti” u Europi kroz to natjecanje – rekao je Bjelica.

Liga prvaka bila bi doista šlager, dovela bi opet europsku nogometnu kremu u derutni Maksimir. No do nje je jako dug i vrlo nezgodan put i znamo da Bjelica o play-offu ne razmišlja, kad dozna suparnika u drugom pretkolu, sve će njemu podrediti, naučili smo od njega da ide korak po korak, na to je naučio i svoju momčad koja je i zbog toga bila tako uspješna.