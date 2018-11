Vukovarac preselio u SAD, otkrio kakav je život i po čemu Amerikanci znaju Hrvatsku

Hrvatski nogometaš iz dana u dan oduševljava Ameriku. Sjajnim nastupima u MLS-u privukao je golemu pozornost, a njegovi pogoci hit su na društvenim mrežama. Riječ je o Damiru Kreilachu (29) koji svoj kruh zarađuje “preko bare” i oduševljava u Salt Lake Cityju. Naš vezni igrač u u 33 nastupa zabio je 14 golova te upisao pet asistencija.

– Sjajno mi je u MLS-u, oduševljen sam sezonom i drago mi je što sam se brzo prilagodio i pokazao sve što znam, ali ipak mi je bitniji rezultat cijele momčadi, to je ono što me najviše raduje – započinje Kreilach.

A njegova momčad Salt Lake City izborila je doigravanje, što je za njih veliki uspjeh.

Oduševljen životom u SAD-u

– Na početku sezone cilj je bio izboriti doigravanje, što smo i napravili, a sve ostalo je bonus.

MLS je liga poznata po tome da u nju dolaze igrači koji su nekoć bili velike zvijezde, a koji u poznijim godinama dolaze još malo istražiti Ameriku. Koliko je zaista jaka ta liga?

– Izuzetno je jaka, to vam mogu potvrditi. Sve je jako profesionalno, stadioni su puni, nekim klubovima poput Atlante unaprijed su rasprodani za cijelu sezonu. Amerikancima su i dalje najvažniji američki nogomet, košarka i baseball, ali nogomet postaje sve gledaniji. Uvjeravam vas da će se u pet do deset godina MLS približiti najjačim europskim ligama. Možda neće biti poput liga petice, ali bit će odmah do njih – smatra Kreilach.

Koliko je velik uspjeh Salt Lakea, dovoljno govori podatak da doigravanje nije izborio LA Galaxy u kojem igra Zlatan Ibrahimović. A upravo protiv njegova kluba najbolju utakmicu u sezoni odigrao je naš Kreilach koji je postigao hat-trick.

– Ibrahimović je velika zvijezda, prava pojava. Potrefilo se da sam baš tada odigrao sjajno, a on mi je poslije čestitao. Nismo stigli razgovarati nakon utakmice, ali sreli smo se u zračnoj luci i kratko porazgovarali. Razmijenili smo nekoliko riječi, više od toga nismo ni stigli jer oko njega se odmah skupi puno ljudi, svi ga traže fotografiranje. Nemoguće je uhvatiti više vremena s njim jer riječ je o istinskoj zvijezdi.

Damir se brzo prilagodio životu u SAD-u u kojem živi sa suprugom Ivanom i kćeri Mijom.

– Život u Americi jako nam se sviđa. Ljudi su pristupačni, otvoreni i spremni pomoći. Tu kod nas žive mormoni, što znači da su zabranjeni alkohol i cigarete. Njih ne možeš tek tako kupiti, moraš ići u neke posebne dućane. A s obzirom na to da mi to ionako ne konzumiramo, to nam je dobro došlo i zbog toga smo sretni.

U Salt Lake Cityju ostvaren je jedan od najvećih uspjeha u povijesti hrvatskog sporta. Tamo je, naime, Janica Kostelić na ZOI 2002. osvojila tri zlatne i jednu srebrnu medalju. Jeste li se pohvalili tom činjenicom sugrađanima?, upitali smo Kreilacha.

– Klupski team-menadžer pričao mi je o tome čim sam došao, on je znao za Janicu i njezino postignuće. Ljudi koji prate sport znaju za taj Janičin podvig.

Znaju li uopće Amerikanci za našu malu zemlju?

– Moram vam reći da nas Amerikanci znaju najviše po sportu, sportaši su naši najveći ambasadori. Posebno je odjeknuo uspjeh vatrenih na SP-u u Rusiji, nevjerojatno je to što su oni napravili za našu zemlju i njezinu promociju. Nakon toga na sve su počeli gledati drukčije. I na nas sportaše, ali i na “obične” ljude iz Hrvatske.

Vatreni zaradili simpatije

Kreilach je tijekom SP-a bio u SAD-u, kako su to tamo doživjeli?

– Dobili smo velike simpatije, puno je ljudi bilo uz nas. Mogu govoriti za ljude iz Salt Lake Cityja, oni su uglavnom navijali za naše. U mojem klubu, primjerice, čak 90 posto mojih suigrača željelo je da mi pobijedimo u finalu.

Kreilach je nastupao za mlade uzraste hrvatske reprezentacije, ali ne i za A reprezentaciju.

– Imam odličnu sezonu i zadovoljan sam kako igram. Moram tako nastaviti jer samo na terenu možeš zaslužiti poziv u reprezentaciju. Ne želim se preko novina gurati, moram nastaviti s radom. Odluka tko će igrati je na izborniku Daliću, a znam da imamo jako kvalitetnu reprezentaciju, posebno na mojoj poziciji u veznom redu.

Kreilach je rođeni Vukovarac, a nogometnu karijeru, seniorsku, započeo je u Rijeci u kojoj je ostavio dubok trag.

– Kad god stignem, i dalje pratim sve utakmice Rijeke. Imali su malu krizu, ali to je sad iza njih i uvjeren sam da će do kraja sezone biti dobri. Dinamo je jako kvalitetan i već je pobjegao, ali vjerujem da Rijeka na kraju sezone može i mora biti druga – zaključio je Kreilach.

