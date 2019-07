Vučić o suradnji Đokovića i Ivaniševića: Umjetnost je od neprijatelja napraviti prijatelja

Nakon objave suradnje Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića, našem bivšem teniskom asu 'izvukli' su intervju iz 1993. godine koji je dao za New York Times kada je u Hrvatskoj trajao rat. Ivanišević je tada izjavio da je vježbao pucanje iz mitraljeza i da je u jednom trenutku pomislio kako bi bilo dobro da su ispred njega Srbi.

Tu izjavu komentirao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Dobro je za našu zemlju da Novak Đoković ima dobre odnose s Ivaniševićem, da se popravljaju sukobi od ranije", kazao je Vučić koji je dodao: "To što rade njih dvojica posao je političara."

Vučić je ponovio da će Srbi i Hrvati morati raditi zajedno ako žele opstati, bez obzira na sve što se između te dvije nacije događalo u povijesti.

"Đoković je hrabar, mlad momak koji gradi mostove umjesto da ih ruši i ne vidim problem u tome. Umjetnost je kada od nekadašnjih neprijatelja ili protivnika napravite prijatelje ili one koji vam više nisu protivnici. To je posao političara, a još bolje ako to netko drugi napravi, na nekoj drugoj razini", zaključio je Vučić.

