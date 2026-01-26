Tko kaže da se ne može - kad se udruže Hrvat i Srpkinja onda ni finale nije daleko

Hrvatski teniski velemajstor Mate Pavić i srpska tenisačica Aleksandra Krunić udružili su snage u konkurenciji mješovitih parova i već u prvim nastupima na Australan Openu pokazali da njihovo postavljanje za pete nositelje turnira nije bilo nimalo slučajno. Za one koji pomnije prate tenis, ovakav ishod nije iznenađenje, pogotovo kada je u jednadžbi Mate Pavić. Splićanin je već godinama sinonim za vrhunski tenis u parovima. Bivši svjetski broj jedan u svojoj vitrini ima naslove sa sva četiri Grand Slam turnira u muškim parovima, čime se svrstao u uski krug teniskih besmrtnika. Australian Open za njega ima posebno značenje; upravo je ovdje 2018. godine osvojio dvostruku krunu, trijumfiravši u muškim parovima s Oliverom Marachom i u mješovitim parovima s Kanađankom Gabrielom Dabrowski. Njegovo iskustvo, mirnoća u ključnim trenucima i razoran servis čine ga jednim od najpoželjnijih partnera na svijetu, a čini se da je u Aleksandri Krunić pronašao idealnu suradnicu za novi pohod na titulu.

Aleksandra Krunić možda nema Grand Slam naslove u svojoj biografiji poput Pavića, ali njezina karijera i stil igre govore sami za sebe. S najboljim renkingom karijere na 39. mjestu u pojedinačnoj konkurenciji i 17. mjestu u parovima, Krunić je tenisačica dokazane kvalitete na najvišoj razini. Poznata je kao jedna od najborbenijih igračica na WTA Touru, a njezina brzina i izvanredna igra na mreži čine je savršenim komplementom Pavićevoj snazi s osnovne linije.Njihova suradnja nije samo sportski, već i regionalni spoj koji privlači veliku pozornost. Status petih nositelja dokazuje da ih i teniski stručnjaci vide kao jedne od glavnih favorita za naslov. Činjenica da je ovo njihov prvi značajniji zajednički nastup na Grand Slam turniru, a da su već pokazali takvu razinu uigranosti i kemije na terenu, samo dodatno naglašava njihov potencijal. Dok mnogim parovima trebaju mjeseci, pa i godine da se usklade, Pavić i Krunić djeluju kao da zajedno igraju već godinama.Pavićeva povijest u mješovitim parovima ulijeva dodatni optimizam. Prije spomenutog naslova u Melbourneu 2018. godine, Splićanin je svoj prvi Grand Slam u ovoj konkurenciji osvojio još 2016. na US Openu, tada u paru s Njemicom Laurom Siegemund. Dva naslova na četiri različita Grand Slam finala dokaz su da Pavić posjeduje rijetku vještinu prilagodbe različitim partnericama i stilovima igre. S druge strane, Aleksandra Krunić također posjeduje vrijedno iskustvo igranja s vrhunskim partnerima i zna kako se nositi s pritiskom velikih mečeva, što je čini pouzdanim osloncem u ključnim trenucima.Zanimljivo je da je Aleksnadra rođena u Moskvi, godinu dana nakon što su se njezini roditelji Bratislav i Ivana preselili iz Srbije. S teniskim reketom u ruci našla se već kao djevojčica, i to u legendarnom klubu Spartak, gdje su stasale zvijezde poput Ane Kurnjikove, Marata Safina i Elene Dementijeve. Već u juniorskim danima pokazivala je golem potencijal, doguravši do finala parova na Australian Openu 2009. godine. Trenutak koji je zauvijek promijenio tijek njezine karijere dogodio se u ljeto 2014. godine na US Openu. Tada 21-godišnja Krunić, rangirana kao 145. igračica svijeta, stigla je u New York kao potpuna autsajderica i morala je proći tri kruga kvalifikacija samo da bi ušla u glavni ždrijeb. Ono što je uslijedilo bila je teniska bajka. Prvo je upisala svoju prvu Grand Slam pobjedu, a zatim je u trećem kolu na suprotnoj strani mreže stajala Petra Kvitová, treća nositeljica i svježa pobjednica Wimbledona. Krunić je odigrala meč života, pobijedivši Čehinju sa 6:4, 6:4, što je odjeknulo kao jedna od najvećih senzacija turnira. U osmini finala zaustavila ju je Viktorija Azarenka u tri napeta setaNakon bljeska u New Yorku, uslijedile su godine teške borbe za održavanje kontinuiteta i pozicije unutar prvih sto igračica svijeta. Krunić je nastavila nizati pobjede protiv velikih imena poput Garbiñe Muguruze, Eline Svitoline i Jelene Ostapenko, no nedostajao joj je onaj ključni korak prema vrhu. Svoj jedini pojedinačni WTA naslov osvojila je 2018. godine na travi u nizozemskom 's-Hertogenboschu, pobjedom koja ju je lansirala do najboljeg renkinga karijere, 39. mjesta na svijetu. No, njezina karijera, koju je i sama opisala kao "manjak discipline" u mlađim danima, bila je obilježena oscilacijama.U rujnu 2022. godine, tijekom kvalifikacija za turnir u Tallinnu, dogodio se trenutak užasa. U poenu u kojem je imala meč loptu, Krunić je doživjela tešku ozljedu koljena. Dijagnoza je bila surova: potpuna ruptura prednjeg križnog ligamenta, jedna od najtežih ozljeda u sportu. Uslijedila je operacija i duga, iscrpljujuća rehabilitacija koja ju je odvojila od terena gotovo godinu dana. Nakon povratka na terene, Krunić je doživjela pravu renesansu, ali u konkurenciji parova. U partnerstvu s Kazahstankom Anom Danilinom, Krunić je igrala na najvišoj razini, osvajajući titule i pobjeđujući najbolje svjetske parove. Kruna sezone i karijere stigla je na pariškoj zemlji. Na Roland Garrosu 2025., Krunić i Danilina ispisale su povijest plasmanom u finale, što je bio njezin prvi nastup u finalu jednog Grand Slam turnira.Ono što Aleksandru Krunić čini posebnom nije samo njezina igra, već i osobnost izvan terena. Njezini interesi za psihologiju i kriminologiju otkrivaju analitički um, a njezina priča uskoro će dobiti i filmski prikaz. Produkcijska kuća Mainstay Entertainment započela je snimanje dokumentarca o njoj, s ciljem da prikaže "stvarnost profesionalnog sportaša daleko od blještavila i glamura".