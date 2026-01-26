Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Tenis

Tko kaže da se ne može - kad se udruže Hrvat i Srpkinja onda ni finale nije daleko

Autor
Damir Mrvec
26.01.2026.
u 13:51

Hrvatski teniski velemajstor Mate Pavić i srpska tenisačica Aleksandra Krunić udružili su snage u konkurenciji mješovitih parova i već u prvim nastupima na Australan Openu pokazali da njihovo postavljanje za pete nositelje turnira nije bilo nimalo slučajno.

Hrvatski teniski velemajstor Mate Pavić i srpska tenisačica Aleksandra Krunić udružili su snage u konkurenciji mješovitih parova i već u prvim nastupima na Australan Openu pokazali da njihovo postavljanje za pete nositelje turnira nije bilo nimalo slučajno. Za one koji pomnije prate tenis, ovakav ishod nije iznenađenje, pogotovo kada je u jednadžbi Mate Pavić. Splićanin je već godinama sinonim za vrhunski tenis u parovima. Bivši svjetski broj jedan u svojoj vitrini ima naslove sa sva četiri Grand Slam turnira u muškim parovima, čime se svrstao u uski krug teniskih besmrtnika. Australian Open za njega ima posebno značenje; upravo je ovdje 2018. godine osvojio dvostruku krunu, trijumfiravši u muškim parovima s Oliverom Marachom i u mješovitim parovima s Kanađankom Gabrielom Dabrowski. Njegovo iskustvo, mirnoća u ključnim trenucima i razoran servis čine ga jednim od najpoželjnijih partnera na svijetu, a čini se da je u Aleksandri Krunić pronašao idealnu suradnicu za novi pohod na titulu. 


Aleksandra Krunić možda nema Grand Slam naslove u svojoj biografiji poput Pavića, ali njezina karijera i stil igre govore sami za sebe. S najboljim renkingom karijere na 39. mjestu u pojedinačnoj konkurenciji i 17. mjestu u parovima, Krunić je tenisačica dokazane kvalitete na najvišoj razini. Poznata je kao jedna od najborbenijih igračica na WTA Touru, a njezina brzina i izvanredna igra na mreži čine je savršenim komplementom Pavićevoj snazi s osnovne linije. 
Njihova suradnja nije samo sportski, već i regionalni spoj koji privlači veliku pozornost. Status petih nositelja dokazuje da ih i teniski stručnjaci vide kao jedne od glavnih favorita za naslov. Činjenica da je ovo njihov prvi značajniji zajednički nastup na Grand Slam turniru, a da su već pokazali takvu razinu uigranosti i kemije na terenu, samo dodatno naglašava njihov potencijal. Dok mnogim parovima trebaju mjeseci, pa i godine da se usklade, Pavić i Krunić djeluju kao da zajedno igraju već godinama. 
Pavićeva povijest u mješovitim parovima ulijeva dodatni optimizam. Prije spomenutog naslova u Melbourneu 2018. godine, Splićanin je svoj prvi Grand Slam u ovoj konkurenciji osvojio još 2016. na US Openu, tada u paru s Njemicom Laurom Siegemund. Dva naslova na četiri različita Grand Slam finala dokaz su da Pavić posjeduje rijetku vještinu prilagodbe različitim partnericama i stilovima igre. S druge strane, Aleksandra Krunić također posjeduje vrijedno iskustvo igranja s vrhunskim partnerima i zna kako se nositi s pritiskom velikih mečeva, što je čini pouzdanim osloncem u ključnim trenucima.
Zanimljivo je da je Aleksnadra rođena u Moskvi, godinu dana nakon što su se njezini roditelji Bratislav i Ivana preselili iz Srbije. S teniskim reketom u ruci našla se već kao djevojčica, i to u legendarnom klubu Spartak, gdje su stasale zvijezde poput Ane Kurnjikove, Marata Safina i Elene Dementijeve. Već u juniorskim danima pokazivala je golem potencijal, doguravši do finala parova na Australian Openu 2009. godine. Trenutak koji je zauvijek promijenio tijek njezine karijere dogodio se u ljeto 2014. godine na US Openu. Tada 21-godišnja Krunić, rangirana kao 145. igračica svijeta, stigla je u New York kao potpuna autsajderica i morala je proći tri kruga kvalifikacija samo da bi ušla u glavni ždrijeb. Ono što je uslijedilo bila je teniska bajka. Prvo je upisala svoju prvu Grand Slam pobjedu, a zatim je u trećem kolu na suprotnoj strani mreže stajala Petra Kvitová, treća nositeljica i svježa pobjednica Wimbledona. Krunić je odigrala meč života, pobijedivši Čehinju sa 6:4, 6:4, što je odjeknulo kao jedna od najvećih senzacija turnira. U osmini finala zaustavila ju je  Viktorija Azarenka u tri napeta seta
Nakon bljeska u New Yorku, uslijedile su godine teške borbe za održavanje kontinuiteta i pozicije unutar prvih sto igračica svijeta. Krunić je nastavila nizati pobjede protiv velikih imena poput Garbiñe Muguruze, Eline Svitoline i Jelene Ostapenko, no nedostajao joj je onaj ključni korak prema vrhu. Svoj jedini pojedinačni WTA naslov osvojila je 2018. godine na travi u nizozemskom 's-Hertogenboschu, pobjedom koja ju je lansirala do najboljeg renkinga karijere, 39. mjesta na svijetu. No, njezina karijera, koju je i sama opisala kao "manjak discipline" u mlađim danima, bila je obilježena oscilacijama. 

U rujnu 2022. godine, tijekom kvalifikacija za turnir u Tallinnu, dogodio se trenutak užasa. U poenu u kojem je imala meč loptu, Krunić je doživjela tešku ozljedu koljena. Dijagnoza je bila surova: potpuna ruptura prednjeg križnog ligamenta, jedna od najtežih ozljeda u sportu. Uslijedila je operacija i duga, iscrpljujuća rehabilitacija koja ju je odvojila od terena gotovo godinu dana. Nakon povratka na terene, Krunić je doživjela pravu renesansu, ali u konkurenciji parova. U partnerstvu s Kazahstankom Anom Danilinom, Krunić je igrala na najvišoj razini, osvajajući titule i pobjeđujući najbolje svjetske parove. Kruna sezone i karijere stigla je na pariškoj zemlji. Na Roland Garrosu 2025., Krunić i Danilina ispisale su povijest plasmanom u finale, što je bio njezin prvi nastup u finalu jednog Grand Slam turnira. 
Ono što Aleksandru Krunić čini posebnom nije samo njezina igra, već i osobnost izvan terena. Njezini interesi za psihologiju i kriminologiju otkrivaju analitički um, a njezina priča uskoro će dobiti i filmski prikaz. Produkcijska kuća Mainstay Entertainment započela je snimanje dokumentarca o njoj, s ciljem da prikaže "stvarnost profesionalnog sportaša daleko od blještavila i glamura". 

Ključne riječi
mješoviti parovi Australian Open Aleksandra Krunić Mate Pavić tenis

Komentara 1

Pogledaj Sve
BI
billynik
14:00 26.01.2026.

Opet bratstvo i jedinstvo, ma tko nas BRE zavadi?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!