Vučić još nije doživio takvo poniženje, legenda ga skroz uništila: 'Ovu sramotu nigdje nisam vidio'

Legendarni srpski nogometaš i bivši reprezentativac Savo Milošević digao je veliku buru u susjedstvu, žestoko je kritizirao politiku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke koja već 13 godina ima vlast u Srbiji i provodi tiraniju nad tamošnjim stanovništvom.

– Imam 52 godine, ne mogu više biti politički korektan niti voditi računa o tome hoće li moje riječi nekoga uvrijediti… Ako sam već odlučio progovoriti, onda neka bude tako. Da se zna, nemamo državu koja se zove Srbija. Ni danas, mislim na sve građane Srbije, nemam ništa. Ne znam nacionalne prioritete, ne znamo put, ne znamo tko su nam političke elite – izjavio je bivši napadač Partizana, Osasune, Zaragoze i Aston Ville pa dodao da su mladi ljudi probudili cijelu Srbiju.

– Sve ih znam, oni razmišljaju samo o sebi, ne o narodu. Dobro je da se ljudi bune, poslije svih godina hibernacije. Prolazi stanje hibernacije, pojavila se generacija koja kaže – nećemo više. Bilo je teško probuditi narod, sad su mladi animirali ostale, ali ostaje pitanje kako ćemo dalje. Nažalost, svaka generacija je prisiljena na svoju revoluciju. Srozali smo se, čak je i SANU na nivou seljačke zadruge, da ne vrijeđam zadruge. Nemamo sijede glave, nemamo trust mozgova, inteligencija nam je kupljena – prenosi njegovu izjavu portal Nova S.

– Tužno je da se narod budi, a politička elita i dalje je u stanju hibernacije. Nigdje to na svijetu nisam vidio, da nemamo političku elitu s programom. Sramotno! Imao je Slobodan Milošević deset ljudi oko sebe, znali su i 200 puta više od njega – osvrnuo se i na ratnog zločinca Slobodana Miloševića tijekom gostovanja u podcastu Wish&Goal.

Inače, Savo Milošević je za reprezentaciju je odigrao više od sto utakmica, zabio je 37 golova, a nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Vodio je Partizan, Olimpiju te reprezentaciju Bosne i Hercegovine.