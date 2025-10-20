Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
IZJAVA ODJEKNULA

Vučić još nije doživio takvo poniženje, legenda ga skroz uništila: 'Ovu sramotu nigdje nisam vidio'

Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
1/23
VL
Autor
Stjepan Meleš
20.10.2025.
u 10:38

Žestoko je kritizirao politiku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke koja već 13 godina ima vlast u Srbiji i provodi tiraniju nad tamošnjim stanovništvom

Legendarni srpski nogometaš i bivši reprezentativac Savo Milošević digao je veliku buru u susjedstvu, žestoko je kritizirao politiku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke koja već 13 godina ima vlast u Srbiji i provodi tiraniju nad tamošnjim stanovništvom.

– Imam 52 godine, ne mogu više biti politički korektan niti voditi računa o tome hoće li moje riječi nekoga uvrijediti… Ako sam već odlučio progovoriti, onda neka bude tako. Da se zna, nemamo državu koja se zove Srbija. Ni danas, mislim na sve građane Srbije, nemam ništa. Ne znam nacionalne prioritete, ne znamo put, ne znamo tko su nam političke elite – izjavio je bivši napadač Partizana, Osasune, Zaragoze i Aston Ville pa dodao da su mladi ljudi probudili cijelu Srbiju.

– Sve ih znam, oni razmišljaju samo o sebi, ne o narodu. Dobro je da se ljudi bune, poslije svih godina hibernacije. Prolazi stanje hibernacije, pojavila se generacija koja kaže – nećemo više. Bilo je teško probuditi narod, sad su mladi animirali ostale, ali ostaje pitanje kako ćemo dalje. Nažalost, svaka generacija je prisiljena na svoju revoluciju. Srozali smo se, čak je i SANU na nivou seljačke zadruge, da ne vrijeđam zadruge. Nemamo sijede glave, nemamo trust mozgova, inteligencija nam je kupljena – prenosi njegovu izjavu portal Nova S.

– Tužno je da se narod budi, a politička elita i dalje je u stanju hibernacije. Nigdje to na svijetu nisam vidio, da nemamo političku elitu s programom. Sramotno! Imao je Slobodan Milošević deset ljudi oko sebe, znali su i 200 puta više od njega – osvrnuo se i na ratnog zločinca Slobodana Miloševića tijekom gostovanja u podcastu Wish&Goal.

Inače, Savo Milošević je za reprezentaciju je odigrao više od sto utakmica, zabio je 37 golova, a nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Vodio je Partizan, Olimpiju te reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Ključne riječi
Slobodan Milošević. nogomet Srbija Aleksandar Vučić savo milošević

Komentara 17

Pogledaj Sve
SO
sokolic
16:10 20.10.2025.

Problem je što skoro da nema srbina koji ne misli da je Kosovo, Bosna crna gora, pola Hrvatske da je sve to srpsko. Tako ih stoljećima truje Crkca, sanu, vlast, oporba… svi. Dakle dignuti zid prema njima, znati o čemu se radi i biti spreman ako zatreba

BA
barbalovre
12:05 20.10.2025.

Nemojte vučića on je miljenik i izabranik šešlja.

VI
Vivian
11:19 20.10.2025.

Vucic je tek sada postao zabrinut, samo da provjeri tko je taj lik.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još