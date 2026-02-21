Naši Portali
HLADNOĆA MU NE SMETA

VIDEO Internetom se dijeli komična snimka zvijezde Bayerna: Po snijegu se prošetao samo u boksericama

Bundesliga - Bayern Munich v FC Augsburg
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.02.2026.
u 16:11

Video je ubrzo postao viralan te se masovno dijeli društvenim medijima, a Jackson je postao pravi internetski hit

U Njemačkoj, kao i u Hrvatskoj, je u proteklih nekoliko dana padao gusti snijeg koji je prekrio ulice brojnih gradova. Isto je bilo i u Münchenu, glavnom gradu Bavarske. Nekima taj snijeg nije ni najmanje smetao, a neke je i posebno obradovao. Moglo bi se reći da u drugu kategoriju spada i ofenizivac njemačkog prvaka Bayerna, Nicolas Jackson, koji se odlučio prošetati snježnim ulicama gradama.

Ono po čemu je njegov izlazak specifičan jest što je senegalski napadač ulicama prošetao samo u boksericama i snimku podijelio na društvenim mrežama. Video je ubrzo postao viralan te se masovno dijeli društvenim medijima, a Jackson je postao pravi internetski hit.


24-godišnjak je u Bayern stigao na jednogodišnju posudbu iz engleskog Chelseaja, a Bavarci imaju pravo otkupiti njegov ugovor na kraju sezone. U 22 nastupa u svim natjecanjima zabio je pet golova i asistirao za jedan, a uglavnom je zamjena Harryju Kaneu. Transfermarkt ga procjenjuje na 45 milijuna eura.
Komentara 1

