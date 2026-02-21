Naši Portali
NEUNIŠTIVA LINDSEY

Vonn se oglasila emotivnom objavom i otkrila što ju je najviše zaboljelo u ovom periodu: 'Nije bilo uzalud'

FILE PHOTO: Alpine Skiing - Women's Downhill 3rd Official Training
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
21.02.2026.
u 21:21

Zato sam samo htjela napraviti sažetak svoje sezone za sve 'hatere' koji ne razumiju što znači zaslužiti svoje mjesto

Olimpijski san legendarne Lindsey Vonn doživio je tužan kraj. Američka skijašica vratila se u Svjetski kup prošle sezone nakon osam godina provedenih u mirovini s ciljem da još jedanput napusti na Zimskim olimpijskim igrama. U Milano i Cortinu d'Ampezzo stigla je kao prva favoritkinja u spustu, ali upravo u toj utrci doživjela je težak pad koji joj je završio karijeru po drugi puta.

Vonn je pretpjela teški lom noge koji je zahtijevao čak pet operacija, a moguće je da će ih trebati i još. Pred njom je sada dug put oporavka, ali neuništiva Vonn i u ovoj je tragediji ostala pozitivna i jaka kao i kroz svaku ozljedu i rehabilitaciju koje je prošla kroz karijeru. To je pokazala i u svojoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Vonn je na Instagramu podijelila nekoliko snimki s utrka Svjetskog kupa ove sezone te uz njih napisala:

"Nije bilo uzalud... Nije bio san... Iako se sada, dok ležim u ovom bolničkom krevetu, čini vrlo daleko, ali uspjela sam. Vratila sam se. Pobjeđivala sam. Pojavila sam se i učinila ono što su mnogi smatrali nemogućim u mojim godinama i s polovičnom zamjenom koljena" - započela je svoje javljanje:

- Ova ću sjećanja imati zauvijek i zahvalna sam za svako od njih. Svaki trenutak je bio nevjerojatan. Svaki trenutak je bio vrijedan toga. Jedna stvar koja me zaboljela je kad su ljudi mislili da sam sebična i da trebam dati svoje mjesto u olimpijskom timu nekom drugom... Zato sam samo htjela napraviti sažetak svoje sezone za sve 'hatere' koji ne razumiju što znači zaslužiti svoje mjesto - nastavila je pa izlistala svoje uspjehe ove sezone.

- Broj jedan u poretku spustašica, treća u poretku superveleslaloma, dvije pobjede u spustu, svaku utrku spusta završila sam na postolju. Ukupno na postolju u sedam od osam utrka i sa samo jednim četvrtim mjestom. Nije nemoguće dok se ne ostvari. Nisam dosegla svoj krajnji cilj, ali učinila sam puno. Hvala Vam svima koji ste vjerovali! - zaključila je.


PA
pajtiliviu
22:26 21.02.2026.

