Vonn se oglasila emotivnom objavom i otkrila što ju je najviše zaboljelo u ovom periodu: 'Nije bilo uzalud'

Olimpijski san legendarne Lindsey Vonn doživio je tužan kraj. Američka skijašica vratila se u Svjetski kup prošle sezone nakon osam godina provedenih u mirovini s ciljem da još jedanput napusti na Zimskim olimpijskim igrama. U Milano i Cortinu d'Ampezzo stigla je kao prva favoritkinja u spustu, ali upravo u toj utrci doživjela je težak pad koji joj je završio karijeru po drugi puta.

Vonn je pretpjela teški lom noge koji je zahtijevao čak pet operacija, a moguće je da će ih trebati i još. Pred njom je sada dug put oporavka, ali neuništiva Vonn i u ovoj je tragediji ostala pozitivna i jaka kao i kroz svaku ozljedu i rehabilitaciju koje je prošla kroz karijeru. To je pokazala i u svojoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama.

Vonn je na Instagramu podijelila nekoliko snimki s utrka Svjetskog kupa ove sezone te uz njih napisala:

"Nije bilo uzalud... Nije bio san... Iako se sada, dok ležim u ovom bolničkom krevetu, čini vrlo daleko, ali uspjela sam. Vratila sam se. Pobjeđivala sam. Pojavila sam se i učinila ono što su mnogi smatrali nemogućim u mojim godinama i s polovičnom zamjenom koljena" - započela je svoje javljanje:

- Ova ću sjećanja imati zauvijek i zahvalna sam za svako od njih. Svaki trenutak je bio nevjerojatan. Svaki trenutak je bio vrijedan toga. Jedna stvar koja me zaboljela je kad su ljudi mislili da sam sebična i da trebam dati svoje mjesto u olimpijskom timu nekom drugom... Zato sam samo htjela napraviti sažetak svoje sezone za sve 'hatere' koji ne razumiju što znači zaslužiti svoje mjesto - nastavila je pa izlistala svoje uspjehe ove sezone.

- Broj jedan u poretku spustašica, treća u poretku superveleslaloma, dvije pobjede u spustu, svaku utrku spusta završila sam na postolju. Ukupno na postolju u sedam od osam utrka i sa samo jednim četvrtim mjestom. Nije nemoguće dok se ne ostvari. Nisam dosegla svoj krajnji cilj, ali učinila sam puno. Hvala Vam svima koji ste vjerovali! - zaključila je.