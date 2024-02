Legenda jugoslavenskog skijanja: Bio sam jako tužan nakon slaloma, ali to me nije obeshrabrilo

Bojan Križaj, proslavljeni slovenski skijaš bio je posebni gost povodom obilježavanja 40 godina od olimpijskih igara u Sarajevu, Križaj je imao veliku čast na svečanom otvaranju 1984. godine. Name, čitao je tekst zakletve sportaša. Doduše, ostat će upamćeno kako je u jednom trenutku zastao zaboravivši tekst, a nakon velikog pljeska gledatelja na stadionu Koševo, završio je riječi zakletve bez pogreške. Očekivao je Križaj da će u Sarajevu, na domaćem snijegu, osvojiti svoju prvu olimpijsku medalju koja mu je za nekoliko stotinki sekundi izmakla četiri godine ranije u Lake Placidu, no završio je tek sedmi u slalomu, svojoj najjačoj disciplini.

Rodio sam se s "vučkom"

- Bile su to moje treće Igre. Prvo sam bio 1976. u Innsbrucku, potom 1980. godine u Lake Placidu. Uh, na tim Igrama 1980. godine ostao sam bez medalje za dvije stotinke sekunde. No, nije me to obeshrabrilo, kao što me nije obeshrabrio ni rezultatski neuspjeh u Sarajevu. Bio sam jako tužan, ali sam sve naplatio u Sarajevu tri godine poslije kada sam na Jahorini osvojio Mali kristalni globus za najboljeg slalomaša te sezone. Uspio sam pobijediti do tada nepobjedivog Ingemarka Stenmarka. Što se tiče Igara u Sarajevu, pamtim da nisam bio u super formi i to se odrazilo na rezultate. Sve u svemu, kao ekipa smo postigli odličan rezultat s medaljom Jure Franka. S Borisom Strelom bili smo u vrhu, ja sam bio sedmi u slalomu, deveti u veleslalomu. To je bio ekipni uspjeh za divljenje. No, ja nisam bio zadovoljan. Težio sam da osvojim medalju, ali nije išlo. Olimpijske igre kod kuće uvijek su san nekog sportaša. Nama se desilo da smo uživali kući sa simpatijama svih gledatelja. Bilo ih je puno koji su nas bodrili. Bilo je divno tih dana.

Bojan Križaj rođen je 3. siječnja 1957. godine u slovenskom Tržiću. Bio je jedan od najboljih skijaša u tehničkim disciplinama u 1980-im godinama. Ostvario je osam pobjeda u Svjetskom kupu, sve u slalomu. Rođen je u poznatoj skijaškoj obitelji. S tri godine naučio je skijati. Svoje prve bodove u Svjetskom kupu osvojio je 1976. godine. Na svoje prvo postolje u karijeri popeo se u sezoni 1977./1978. Prvu pobjedu u karijeri ostvario je u Wengenu 20. siječnja 1980. godine. To je bilo prvi put u povijesti da je jedan skijaš tadašnje Jugoslavije osvojio prvo mjesto u nekoj utrci Svjetskog kupa. Nekada sjajnom skijašu pripala je čast da jedna od olimpijskih staza na Jahorini dobije naziv "Bojan Križaj". Također, dobio je priznanje kao specijalni gost hotela Vučko.

- Ja sam se rodio s tim Vučkom. Naravno, pomažem svojom inercijom. Želim da se kompletna Jahorina još više modernizira. Bio smo nekoliko puta s ljudima iz Vlade Republike Srpske. Dovodio sam ljude koji su eksperti u svjetskom biznisu. Najviše iz Austrije, a to su osobe koje imaju iskustva sa SKI centrima - istaknuo je Križaj.

Nije prošlo puno vremena od nastupa na Igrama u Sarajevu do raspada Jugoslavije i rata koji nikome nije trebao...

- Nitko nije vjerovao da će eskalacija tog sukoba imati takve posljedice. Mi smo bili stvarno prvi u redu svih tih sukoba. I nekako smo prošli kroz taj kaos dosta brzo i bez nekih velikih ozljeda. Ja sam bio dosta u inozemstvu, u ona doba baš sam se vratio iz Japana s posljednjim avionom, koji je sletio u Ljubljanu. Onda se zatvorio aerodrom i počela je pucnjava tamo. Svi smo se malo smijali tome, to je možda neki vis, nitko nije vjerovao da može nešto ovakvo da se desi. Ja sam plakao poslije rata kada sam prvi put obilazio prostore gdje su se održavale Zimske olimpijske igre 1984. godine u Sarajevu. Ja sam stvarno plakao i bio sam neizmjerno tužan... Toliko poznatih ljudi jednostavno su postali izbjeglice, imam i danas kontakte s ljudima širom svijeta. Prosto nevjerojatno kakav je to bio harakiri za državljane Juge, ne samo za Bosance. Koliko su ljudi u drugim zemljama imali empatije prema nama i prihvatili su nas. Ali sve je nekako nestalo vrlo brzo. Od toga da ste u centru svjetske pažnje po nečemu najljepšem kao što su olimpijske igre, do toga da se vodi krvavi sukob. Nevjerojatno – rekao je Križaj i dodao:

- Ja se prije svega pitam, kome smo mi smetali? Pitamo se kome to treba? Prvo sve da uništiš, onda radiš, radiš sve da popraviš. A što je s ljudskim odnosom, tko će to popraviti? Ne znam, evo ja kada sam prvi put došao nakon rata na Jahorinu, i taj hotel "Vučko" koji je bio izgrađen za svrhe olimpijskih igara, bio je potpuno devastiran. Ništa od hotela nije ostalo. Mi smo kupili ruševinu i počeli, zajedno sa Provićima, projekta obnove "Vučka". Mi smo vjerovali da će taj dio naše povijesti biti zaboravljen, taj tamni rat, i htjeli smo napraviti nešto da vratimo planini olimpijski sjaj. To je u jednu ruku bio i naš doprinos vraćanja tog olimpijskog sjaja planini ili tom vremenu kada smo svi živjeli za olimpijadu.

O bankrotu ni riječi

Prije 40 godina prisjetio se sportskih prijateljstava stečenih tijekom dugogodišnje skijaške karijere.

- Natjecatelji jugoslavenske reprezentacije bili smo stvarno prijatelji, bili smo jako bliski, a to se odrazilo i na rezultate. Moj najveći suparnik Ingemar Stenmark i ja smo danas prijatelji, možda i više nego u natjecateljskim danima, prijatelji smo i s brendom Elan, još uvijek imamo status ambasadora tog brenda - rekao je Bojan, dodavši:

- Skijanje je danas nažalost u maloj krizi, treba što hitnije mlade izvući na snijeg, da ih potaknemo da se počnu baviti ovom lijepim sportom.

Snimili ste i jednu sjajnu TV reklamu za Elan?

- Reklamu sam snimio s dječakom Matjažem, koji danas radi u Aktualu, kao voditelj. Godine 1999., kada je ova reklama snimljena, imao je tri godine i devet mjeseci. Sjećam se da je Matjaž naletio na kameru i zbog toga je jako plakao tijekom snimanja – istaknuo je Križaj.

Slovenac je karijeru završio 1988. u austrijskom Saalbachu, a potom se posvetio poslu. Očito se previše razgranao, raširio. Uvozio je jedno austrijsko pivo, radio kao savjetnik za skijaške proizvode Elana, međutim penjanje u poslovnom svijetu nije mu išlo ni izbliza tako uspješno kao jurnjava niz strmine. Lokalni slovenski mediji nerijetko su pisali kako se Križaj svako malo našao u određenim financijskim problemima. Možda čak i težim, s obzirom na to da se spominjala i riječ – bankrot. No, Križaj i dalje zna istupiti u javnosti, u intervjuima ne govori o svojim poslovnim problemima, još uvijek je aktivan u skijanju, danas samo kao rekreativac.

