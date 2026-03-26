Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 243
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NBA

Vođa Detroita Cunningham mogao bi biti spreman za doigravanje

NBA: Detroit Pistons at Los Angeles Lakers
Gary A. Vasquez/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.03.2026.
u 21:00

Detroit je sasvim blizu da bude najbolja momčad Istočne konferencije uoči doigravanja. I dalje je na prvom mjestu ljestvice s omjerom 52-20, dok mu je prva pratnja Boston koji ima četiri pobjede manje i četiri poraza više.

Više američkih medija je objavilo da bi 24-godišnji Cade Cunningham, najbolji igrač NBA momčadi iz Detroita, mogao biti spreman za igru od prvog dana ovosezonskog doigravanja.

Detroit još ništa nije službeno objavio u vezi ozljede Cunninghama koji se prije tjedan dana udaljio od košarke zbog lakšeg kolapsa pluća. Američki mediji navode da je Cunningham počeo s ograničenim radom u teretani, ali još nije niti blizu povratka momčadskim treninzima.

Doigravanje ove sezone počinje 18. travnja, a u klubu se nadaju da bi dotad njihov glavni adut na parketu mogao biti spreman za igru.

Cunningham je trenutačno 14. strijelac NBA lige s 24.5 poena po utakmici. Uz to ostvaruje 9.9 asistencija po dvoboju, a ima i 5.6 skokova i 1.5 ukradenu loptu po susretu.
Ključne riječi
nba Detroit Pistons

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!