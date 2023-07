Vlasniku Spursa prijeti 25 godina zatvora: 'Trgovao povlaštenim informacijama i zaradio milijune'

Britanski milijarder i vlasnik Tottenhama Joe Lewis (86) optužen je u Sjedinjenim Američkim Državama za trgovanje povlaštenim informacijama. Kako prenose američki i britanski mediji, Lewis je optužen po 19 točaka prijevare s vrijednosnim papirima i zavjere zbog čega mu prijeti do 25 godina zatvora.

"Koristio je povlaštene informacije koje je davao svojim romantičnim partnerima, prijateljima, svojim osobnim asistentima, privatnim pilotima. To je klasična korporativna korupcija, to je varanje i protuzakonito je," kazao je američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka Damian Williams u video izjavi.

Williams je istaknuo kako je Lewis "zlorabio svoj pristup korporativnim sobama za sastanke" kako bi podijelio povlaštene informacije. "Ti su ljudi zatim trgovali povlaštenim informacijama i zaradili milijune dolara na burzi", dodao je Williams u videu objavljenom na Twitteru.

Lewisovi odvjetnici poručili su kako će ga "energično' braniti od loše smišljenih optužbi". Lewis se smatra jednim od najbogatijih Britanaca, s imovinom vrijednom oko šest milijardi dolara. Njegova holding kompanija ENIC kupila je većinski udio u Tottenhamu 2001. od tadašnjeg vlasnika Alana Sugara, još jednog istaknutog britanskog tajkuna.

