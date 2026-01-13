Vlachos: Ovo su dosad i za nas i za vas bila zagrijavanja a sada slijedi naš okršaj

Nakon što su se poigrali s Gruzijcima (20:6), vaterpolisti Grčke su to isto učinili i sa Slovencima (23:8). Bili su to očekivani ishodi susreta između neravnopravnih suparnika baš kao i u srazu istih momčadi s Hrvatskom koja je Sloveniju dobila 20:4 a Gruziju 18:7.

Dakle, gledajući dvoboje protiv autsajdera, Grci su ostvarili s minimalno većom gol-razlikom (plus 29) nego naši vaterpolisti (plus 27) što je zanimljiva najava međusobnog susreta u četvrtak.

- Nastojao sam da budemo koncentrirani što duže da nešto iz ovoga i naučimo, ako je iz ovako visokih poraza moguće nešto naučiti - kazao nam je Mirko Vičević, bokeljski Hrvat, koji je kao slovenski izbornik na Prvenstvo Europe doveo najmlađu momčad ovog natjecanja.

Simpatični Slovenci u dva su navrata čak i vodili, dakako u samom početku susreta (1:0 i 2:1) no onda je sve došlo na svoje na su već na poluvremenu zaostajali devet pogodaka (3:12). U trećoj četvrtini su primili koliko i u prvoj (sedam pogodaka) a najviše su zabili u posljednjoj (tri) kada su i Grci pustili intenzitet iz četvrte u drugu brzinu.

- Bile su ovo dvije utakmice zagrijavanja, kako za nas tako i za vas. A sada slijedi naša međusobna utakmica koja će imati težinu četvrtfinala kojeg, dakako, u novom formatu nema. No, onaj koji od nas u četvrtak navečer bude uspješniji bit će znatno bliže željenom polufinalu - kazao je grčki izbornik Theodoros Vlachos.

Kod Grka su, po četiri, najviše pogodaka zabili centar Nikolaidis i svestrani Argyropoulos a po tri puta su se, na ovom "pucačkom treningu", u strijelce upisali Genidounias, Papanastasiou, Gkillas dok je dva pogotka zabio možda i najbolji svjetski centar Kakaris. A on će, zajedno s Nikolaidisom, predstavljati jednu od najtežih zadaća za našu reprezentaciju.

Osim sjajnog beka Skoumpakisa imaju Grci još vrlo kvalitetnih igrača među koje se mogu svrstati i vratari Tzortzatos i Zerdevas koji protiv Slovenaca nisu imali velikog posla.