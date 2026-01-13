Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
I Grci vrlo uvjerljivi

Vlachos: Ovo su dosad i za nas i za vas bila zagrijavanja a sada slijedi naš okršaj

Aniko Kovacs/European Aquatics
VL
Autor
Dražen Brajdić/BEOGRAD
13.01.2026.
u 17:37

Gledajući dvoboje protiv autsajdera, Grci su Sloveniju i Gruziju pobijedili sa 29 a Hrvatska sa 27 pogodaka razlike što je zanimljiva najava međusobnog susreta u četvrtak

Nakon što su se poigrali s Gruzijcima (20:6), vaterpolisti Grčke su to isto učinili i sa Slovencima (23:8). Bili su to očekivani ishodi susreta između neravnopravnih suparnika baš kao i u srazu istih momčadi s Hrvatskom koja je Sloveniju dobila 20:4 a Gruziju 18:7.

Dakle, gledajući dvoboje protiv autsajdera, Grci su ostvarili s minimalno većom gol-razlikom (plus 29) nego naši vaterpolisti (plus 27) što je zanimljiva najava međusobnog susreta u četvrtak.

- Nastojao sam da budemo koncentrirani što duže da nešto iz ovoga i naučimo, ako je iz ovako visokih poraza moguće nešto naučiti - kazao nam je Mirko Vičević, bokeljski Hrvat, koji je kao slovenski izbornik na Prvenstvo Europe doveo najmlađu momčad ovog natjecanja.

Simpatični Slovenci u dva su navrata čak i vodili, dakako u samom početku susreta (1:0 i 2:1) no onda je sve došlo na svoje na su već na poluvremenu zaostajali devet pogodaka (3:12). U trećoj četvrtini su primili koliko i u prvoj (sedam pogodaka) a najviše su zabili u posljednjoj (tri) kada su i Grci pustili intenzitet iz četvrte u drugu brzinu.

- Bile su ovo dvije utakmice zagrijavanja, kako za nas tako i za vas. A sada slijedi naša međusobna utakmica koja će imati težinu četvrtfinala kojeg, dakako, u novom formatu nema. No, onaj koji od nas u četvrtak navečer bude uspješniji bit će znatno bliže željenom polufinalu - kazao je grčki izbornik Theodoros Vlachos.

Kod Grka su, po četiri, najviše pogodaka zabili centar Nikolaidis i svestrani Argyropoulos a po tri puta su se, na ovom "pucačkom treningu", u strijelce upisali Genidounias, Papanastasiou, Gkillas dok je dva pogotka zabio možda i najbolji svjetski centar Kakaris. A on će, zajedno s Nikolaidisom, predstavljati jednu od najtežih zadaća za našu reprezentaciju.

Osim sjajnog beka Skoumpakisa imaju Grci još vrlo kvalitetnih igrača među koje se mogu svrstati i vratari Tzortzatos i Zerdevas koji protiv Slovenaca nisu imali velikog posla.
Ključne riječi
Vlachos Grčka prvenstvo Europe Hrvatska Vaterpolo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!