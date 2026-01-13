Naši Portali
Stjepan Meleš
SLAVLJE BARAKUDA

Hrvatska potpuno razbila autsajdera i nastavila dominaciju, osigurali smo drugi krug Eura

Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina B, Slovenija - Hrvatska
F.S./ATAImages
13.01.2026. u 14:02
Kod Hrvatske je Konstantin Harkov zabio 4 gola, a Luka Bukić tri, dok je kod Gruzijaca prvo ime bio vratar Razmadze s 11 obrana i jednim postignutim golom.

Hrvatski vaterpolisti svladali su u 2. kolu Europskog prvenstva u Beogradu Gruziju s 18-7 (3-2, 4-0, 5-2, 6-3).  Nakon pobjede nad Slovenijom (20-4), Barakude su u beogradskoj Areni svladali i Gruzijce, te mirno ulaze u pripremu za zadnji susret u skupini, s Grcima u četvrtak.  Osim početneg dijela igre, Hrvatska nije imala previše problema, slavivši i u sedmoj međusobnoj utakmici s Gruzijcima, koji u svojim redovima imaju petoricu stranaca, a u prvom dvoboju na ovom EURU su izgubili 6-20 od Grka.  

Izabranici Ivice Tucka nisu dobro počeli utakmicu, u prvoj četvrtini su primili dva gola, a postigli samo tri, uz mnoštvo propuštenih prilika. U prvom periodu igre Hrvatska je iskoristila svega jednu od pet situacija s igračem više, a razbranili su gruzijskog vratara Iraklia Razmadzea,koji je u prvom poluvremenu nanizao čak devet obrana.

U drugoj četvrtini Hrvatska je ipak došla do svoje igre, čvrste u obrani i ritmično u napadu, pa je druga dionica završila 4-0. U drugom poluvremenu je do izražaja došla puno bolja plivačka sprema Barakuda, koji su treću četvrtinu dobili s 5-2, a zadnju 6-3 za konačnih 18-7. 

Kod Hrvatske je Konstantin Harkov zabio 4 gola, a Luka Bukić tri, dok je kod Gruzijaca prvo ime bio vratar Razmadze s 11 obrana i jednim postignutim golom. 

U četvrtak Hrvatska igra sa Grčkom u 20.30 sati. 

HRVATSKA - GRUZIJA 18-7 (3-2, 4-0, 5-2, 6-3)

HRVATSKA: Bijač, Marcelić; Burić, Fatović 2, Lazić 2, Bukić 3, Vukičević, Žuvela 1, Biljaka 1, Vrlić 2, Butić 1, Harkov 4, Kržić, Lončar 2

GRUZIJA: Razmadze 1; Kešeladšvili, Dadvani, Šušiašvili 2, Bitadze 2, Vasić, Adeilašvili, Sarić, Imraišvili, Magrakvelidze, Tankosić, Pješivac 1, Gvetadze, Vlahović 1. 

SUCI: Bourges (Francuska) i De Jong (Nizozemska)

REALIZACIJA IGRAČA VIŠE: Hrvatska 6-13, Gruzija 3/10

PETERCI: Hrvatska  4/4, Gruzija -

HRVATSKA
18-7
GRUZIJA
EUROPSKO PRVENSTVO, 12.45, BEOGRAD

Kraj utakmice. 

17:6

Lazić zabija iz peterca. 

16:6

Biljaka zabija za plus deset. 

15:6

Žuvela je siguran iz novog peterca. 

14:5

Sjajno se sada snalazi Vrlić, ponovno je zabio za plus 9. 

Vodimo 13:5, zadnji naš strijelac bio je Vrlić.

4. ČETVRTINA

Počela je zadnja dionica. 

KRAJ 3. ČETVRTINA

Naša najefikasnija četvrtina, vodimo 12:4. 

12:3

Imamo seriju od četiri pogotka u nizu, ponovno Butić za plus 9. 

11:3

Drugi pogodak Butića. 

10:3

Fatović je siguran iz peterca. 

9:3

Butić asistira Harkova koji postiže četvrti pogodak. 

8:3

Vlahović smanjuje na 8:3. 

3. ČETVRTINA

Treći pogodak Harkova iz sjajne kontre, vodimo 8:2. 

KRAJ 2. ČETVRTINE

Idemo na veliki odmor s prednosti od 7:2. 

7:2

Lončar se fenomenalno snašao i pogodio iza leđa.

6:2

Harkov siguran iz peterca, imamo plus četiri. 

5:2

Odlijepili smo se na tri razlike, pogađa Lazić.

4:2

Bukić poentira nakon igrača više, imamo plus dva. 

2. ČETVRTINA

Imamo prvi napad i u nastavku.

KRAJ 1. ČETVRTINE

Hrvatska je slabo realizirala igrača manje. Pet puta nije zabila dok je protivnik bio isključen.

3.2

Harkov vraća Hrvatsku u prednost. 

2:2

Gruzija poravnava preko Bitadzea.

2:1

Lončar zabija za prvo vodstvo Hrvatske. 

Bukić pogađa gredu.

1:1

Fatović je izjednačio poslije asistencije Harkova. 

0:1

Gruzija vodi pogotkom Pješivca. 

Biljaka nije iskoristio dvije dobre šanse s igračem više. 

1. ČETVRTINA

Počela je utakmica u beogradskoj Areni, imamo prvi napad. 

- Mi njih zapravo dosta dobro poznajemo jer je ondje uz našeg Vlahovića još i dosta naturaliziranih Srba i Crnogoraca. To su sve dobri igrači. Ako se ne uđe dobro, koncentrirano, oni mogu iznenaditi svakoga. Protiv Grčke su izgledali lošije, ali kad gledate njihovu momčad, po mjestima, igračima, respektabilni su. Zato ćemo se mi pripremiti najbolje što možemo -izjavio je u najavi susreta Luka Bukić.

Izravan prijenos možete pogledati na drugom programu HRT-a.

Hrvatska vaterpolo reprezentacija danas nastavlja svoj put na europskom prvenstvu. U drugom kolu igraju protiv autsajdera Gruzije. Hrvatska je uvjerljivom pobjedom od 20:4 protiv Slovenije otvorila nastup na prvenstvu, dok je Gruzija uvjerljivo izgubila od Grčke s 20:6. Hrvatska je protiv Gruzije izrazit favorit, a pobjedom bi osigurala drugi krug.

