Hrvatska potpuno razbila autsajdera i nastavila dominaciju, osigurali smo drugi krug Eura

Hrvatski vaterpolisti svladali su u 2. kolu Europskog prvenstva u Beogradu Gruziju s 18-7 (3-2, 4-0, 5-2, 6-3). Nakon pobjede nad Slovenijom (20-4), Barakude su u beogradskoj Areni svladali i Gruzijce, te mirno ulaze u pripremu za zadnji susret u skupini, s Grcima u četvrtak. Osim početneg dijela igre, Hrvatska nije imala previše problema, slavivši i u sedmoj međusobnoj utakmici s Gruzijcima, koji u svojim redovima imaju petoricu stranaca, a u prvom dvoboju na ovom EURU su izgubili 6-20 od Grka.

Izabranici Ivice Tucka nisu dobro počeli utakmicu, u prvoj četvrtini su primili dva gola, a postigli samo tri, uz mnoštvo propuštenih prilika. U prvom periodu igre Hrvatska je iskoristila svega jednu od pet situacija s igračem više, a razbranili su gruzijskog vratara Iraklia Razmadzea,koji je u prvom poluvremenu nanizao čak devet obrana.

U drugoj četvrtini Hrvatska je ipak došla do svoje igre, čvrste u obrani i ritmično u napadu, pa je druga dionica završila 4-0. U drugom poluvremenu je do izražaja došla puno bolja plivačka sprema Barakuda, koji su treću četvrtinu dobili s 5-2, a zadnju 6-3 za konačnih 18-7.

Kod Hrvatske je Konstantin Harkov zabio 4 gola, a Luka Bukić tri, dok je kod Gruzijaca prvo ime bio vratar Razmadze s 11 obrana i jednim postignutim golom.

U četvrtak Hrvatska igra sa Grčkom u 20.30 sati.

HRVATSKA - GRUZIJA 18-7 (3-2, 4-0, 5-2, 6-3)

HRVATSKA: Bijač, Marcelić; Burić, Fatović 2, Lazić 2, Bukić 3, Vukičević, Žuvela 1, Biljaka 1, Vrlić 2, Butić 1, Harkov 4, Kržić, Lončar 2

GRUZIJA: Razmadze 1; Kešeladšvili, Dadvani, Šušiašvili 2, Bitadze 2, Vasić, Adeilašvili, Sarić, Imraišvili, Magrakvelidze, Tankosić, Pješivac 1, Gvetadze, Vlahović 1.

SUCI: Bourges (Francuska) i De Jong (Nizozemska)

REALIZACIJA IGRAČA VIŠE: Hrvatska 6-13, Gruzija 3/10

PETERCI: Hrvatska 4/4, Gruzija -