Žuvela: Suparniku smo pristupili ozbiljno pa je razlika u kvaliteti brzo došla na vidjelo

U utakmici igranoj u gotovo pa posve praznoj Beograd Areni (onih 100-tinjak gledatelja nisu neka brojka), Hrvatska je rutinski nadigrala Gruziju (18:7). Druga je to pobjeda hrvatskih vaterpolista na Prvenstvu Europe što se igra u Srbiji a već u četvrtak slijedi jedan od ispida istine - okršaj s vrlo dobrom reprezentacijom Grčke.

Naši su započeli utakmicu s osvojenom loptom u početnom plivanju i igračem više već u prvom napadu koji je završio raritetno. Naime, Vrlić je najprije pogodio vratara a potom je, nakon odbijanca, pogodio vratnicu nakon čega su Gruzijci sa svojim prvim igračem više i poveli.

Za razliku od naših sljedećih suparnika Grka, koji im nisu dopustili pogodak u prvih 12 minuta igre, naši su Gruzijcima u prve četiri minute dopustili dva pogotka. A oba smo primili u situacijama s igračem manje u kojima su Pješivac i Bitadze ostali na ziceru. Srećom, obrana na postavljeni napad suparnika je funkcionirala prilično dobro pa je prva dionica ipak pripala Hrvatskoj.

Nakon samo jednog iskorištenog napada s igračem više, od pet mogućih, naši su drugu dionicu započeli sa dva iskorištena "power playa" (Bukić, Lazić). Potom Harkov zabija peterac izboren na Buriću a Lončar postiže pogodak šraubom za 7:2 s kojim rezultatom se otišlo na veliki (petominutni) odmor.

Nakon što im je hrvatska obrana odolijevala punih 13 i pol minuta, početkom treće četvrtine, treći pogodak za Gruzijce postigao je Hrvat Andrija Vlahović. Naturalizirani kapetan Solarisa opalio je takvom silinom da ju je Bijač mogao samo ispratiti pogledom. No, nakon toga Harkov postiže svoj četvrti pogodak, Fatović zabija iz peterca, Bukić zabija igrača više a Butić iz kontre za hrvatskih 12:3.

Nakon osiguranje pobjede, obrana barakuda je popustila, naročito pažnja na ljevorukom Šušiašviliju koji je s dvije "bombe" probio pričuvnog vratara Marcelića koji je nakon toga upisao četiri obrane.

Kod rezultata 17:6, samo 30 sekundi prije kraja, hrvatski izbornik Ivica Tucak pozvao je minutu odmora. Učinio je to ne da bi ponizio suparnika već da bi pokušao odigrati akciju bez vratara, s igračem više u polju. Nažalost, od toga nije bilo ništa pa je suparnički vratar preko cijelog terena zabio gruzijski sedmi pogodak.

- Vi znate da ja poštujem svakog suparnika a ovo sam napravio kako bismo još jednom prošli napadačku situaciju koja bi nam na ovakvom natjecanju trebala ustrebati. Dakako, ja se nadam da neće. U tom napadu nije uspjelo ali već u sljedećem jest i Bukić je zabio, važno mi je da smo to isprobali - objasnio je svoj potez Tucak koji je nastupu svoje momčadi dao ocjenu vrlo dobar.

- Ne mogu reći da smo odigrali vrhunsku utakmicu jer suparnik nije bio vrhunski ali bih nam dao ocjenu vrlo dobar. Bilo je u početnom dijelu utakmice promašenih zicera i neiskorištenih igrača više i zato ne bih dao ocjenu odličan no planirano je napravljeno. Malo je falilo koncentracije a igrači mi se žale da je lopta malo pretvrda pa treba vidjeti da je tako i drugim reprezentacijama. Imali smo dosta izrađenih situacij, lijepih kontranapada, a što je plod dobre obrambene igre a i prozvodili smo prigode. Oprez je postojao jer ova je reprezentacija puno jača na papiru no što je to pokazala u vodi protiv nas i Grčke.

Bez obzira što se u bazenu vidjela razlika u kvaliteti, zašto je bilo važno puhati i na hladno dao je do znanja Marko Žuvela.

- Pristup je najbitniji. Najbolji vam je primjer ona pripremna utakmica u Rotterdamu kada smo izgubili od Nizozemaca. Olakotno smo shvatili tu utakmicu i zato nismo smjeli ovu. Trebate poštivati svakog suparnika pa tako i Sloveniju koju smo vrlo visoko pobijedili. Protiv Gruzijaca mi smo od samog početka nametnuli naš stil igre, ton kojim želimo igrati, i tako smo i pokazali da smo dosta kvalitetniji.

Ovom stožernom igraču reprezentacije prenijeli smo što je izbornik Tucak kazao za lopte. Čini li se i njemu da su tvrđe no što bi trebale biti?

- Ponekad se te lopte znaju prepumpati pa skliznu s ruke i to je jedan od razloga zbog čega ispadaju lopte no nemamo se mi što na do vaditi.

U sedam gruzijskih pogodaka samo su dva postignuta od strane petorice naturaliziranih igrača (po dva Srba i Crnogorca te jedan Hrvat). Jedan, onaj prvi u utakmici, postigao je Crnogorac Pješivac a drugi je zabio Šibenčanin Andrija Vlahović koji je kazao:

- Igrali smo sad i protiv Grčke i Hrvatske i to su dvije potpuno drugačije momčadi. Oni imaju vrlo jakog beka Skoumpakisa. Hrvatska je puno aktivnija, pokretljivija, a mi smo opet odigrali loše. Možda ne toliko kao protiv Grčke, ali opet, imai smo puno jeftino primljenih golova i to iz našeg napada. Čestitke Hrvatskoj kojoj želim zlato jasno, a nama odnosno Gruziji... da uđemo u prvih osam na ovom Prvenstvu.