Visoke temperature prijete Snježnoj kraljici koju 'brani' 36 topova

U danima dok kontinentalnom Hrvatskom hara južina, poklonici skijanja zasigurno se pitaju što će biti sa “Snježnom kraljicom”.

Hoće li visoke temperature za ovo doba godine onemogućiti održavanje utrke Svjetskog skijaškog kupa, hoće li sljemenska utrka biti otkazana i treći put?

Pitali smo to i šefa sljemenske utrke (chief of race) Renu Fleissa (67), a on je prilično optimističan.

– Prvi put utrka je otkazana jer nije bilo snijega i nisu bile dobre prognoze, a drugi put otkazana je radi nestašice snijega, ali uz povoljnu prognozu. Nažalost, nisu nam dali priliku i utrku su preselili u Santa Catarinu, a mi smo dokazali da nisu bili u pravu jer su se naši građani skijali na dan na koji se ta utrka na Sljemenu trebala održati. Nismo mađioničari da bismo stvorili snijeg u slučaju abnormalnih vremenskih uvjeta, da se baš sve uroti protiv nas, no od onoga snijega što imamo i od dodatnog zasnježenja sigurno možemo organizirati kvalitetnu utrku.

Zahladnjenje u Badnjoj noći

Koliko je snijega trenutačno na Sljemenu?

– Gore su velike količine snijega. Jedan dio se jest otopio, no to je još uvijek ogromna masa snijega. Ne mogu predvidjeti koliko će ga biti u utorak, sigurno će ga biti manje nego danas, no neće se sav otopiti. Na sredini staze ostavili smo najveće količine snijega kako bi ga se moglo razvući lijevo i desno. Do 4. siječnja još je dosta vremena, bit će minusa, ali i toploga, no znamo što nam je činiti.

Kako se na Medvednici čuva snijeg?

– Više je načina. Ako ga čuvate u kupovima, onda obvezno izgubite onaj dio između kupova. Mi smo razvukli snijeg duž staze i u sredini ga ostavili više od metar, a prema rubovima nešto manje, ali nismo išli od ruba do ruba staze.

Kakve su vremenske prognoze za Sljeme?

– Prognoze se mijenjaju, a tendencije su da će biti hladnije. Temperature će biti dva-tri stupnja ispod nule pa i niže, ovisi koju prognozu gledate. Takve bi temperature mogle biti već u Badnjoj noći, a poslije Božića sigurno.

Kakva mora biti temperatura da snježni topovi mogu raditi snijeg?

– Nije u pitanju samo temperatura. Može biti i minus jedan, no ako je vlaga 50 posto i niža, možete raditi snijeg. Spoj temperature i postotak vlage daju temperaturu prema kojoj se ravnaju topovi.

Koliko je na Sljemenu snježnih topova?

– Mislim da ih je 36.

Kao dva velika ledomata...

Kakvu to tehnologiju proizvodnje snijega iznad nule imate na Sljemenu?

– To su dva kontejnera, kao dva velika ledomata koji drobljeni led pretvaraju u snijeg grube strukture. Oni rade već od listopada, jedan je u ciljnoj ravnini, a drugi u sredini skijališta. Mislim da je to izraelska tehnologija, no kontejneri su od tvrtke iz Bolzana, kao i topovi. Takvi kontejneri proizvedu sto kubika snijega za 24 sata, što znači da u nekoliko dana tako možemo napraviti tisuću kubika snijega.

A koliko je kubika snijega potrebno da se održi utrka?

– Može to biti i deset tisuća, no ovisi o željama. Mi uvijek kalkuliramo s najmanje 20 tisuća jer nam je bitno da na stazi nema nigdje manje od pola metra snijega, od šume s jedne do šume s druge strane. Bude li panike, staza će se suziti pa mreže neće biti uz šumu nego dva metra prema unutra.

Kakva je podjela posla na Sljemenu?

– Zasnježenje skijališta je domena Igora Žiljka i njegova tima, on je šef zasnježenja, a mi se uključujemo kada se snijeg napravi. Naš je posao preparacija staze, u suradnji s ljudima koji su napravili snijeg. Moja je dužnost da koordiniram sve timove – kazao je Fleiss, inače učitelj tjelesnog odgoja koji je cijeli život u skijanju.

