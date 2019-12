Ako se sve poklopi, nadam se već ove sezone plasmanu na postolje

Počelo je. Slalomska avantura naših skijaških aduta bit će jako zanimljiva, barem je tako pokazala utrka u finskom Leviju gdje su trojica od naših pet predstavnika uspjela osvojiti bodove. I ne samo to, sva trojica ubilježila su plasmane među prvih 20. Istok Rodeš je s dvije ujednačene vožnje završio kao 14., Filip Zubčić je sa startnim brojem 70 ostvario sjajni podvig 16. mjestom, a naš sugovornik, 23-godišnji Elias Kolega, došao je do 19. mjesta.

Zadovoljan početkom

Eli je prošle sezone eksplodirao sa šest plasmana među osvajačima bodova, a šestim mjestom u Adelbodenu ostvario je najbolji rezultat hrvatskog skijanja još od odlaska Ivice Kostelića. Elija i njegova mlađeg brata Samija, naravno, trenira Ivičin otac Ante Kostelić i od tad se počeo zamjećivati znatan napredak.

Prošla je prva utrka sezone u Leviju, jeste li zadovoljni 19. mjestom?

– Bio je to dobar početak sezone. Imati trojicu među prvih 20 jako je dobar rezultat. Jako sam zadovoljan desetim mjestom iz prve vožnje. I druga vožnja bila je solidna, ali su razlike bile toliko male da sam na kraju pao u plasmanu. Zakasnio sam samo sekundu i 35 stotinki za pobjednikom, što puno više pokazuje od plasmana. Stotinke nisu bile na mojoj strani, no ovo je dobar početak. To mi je uvjerljivo najbolji rezultat u studenom i odličan uvod za prvi mjesec koji je prepunjen slalomima i bit će najvažniji za sezonu.

Planirate li, sukladno tome, tempirati formu do siječnja?

– Naravno da planiram, barem ću je ja tempirati tako da bude najbolja u prvom mjesecu, a tako sam radio i prošle sezone. Zbog ovakvog početka vjerujem da ću u prvom mjesecu biti puno bolji.

Koliko su odličnom rezultatu u Leviju “kumovale” dobre pripreme? Jesi li radio nešto novo u ovogodišnjim pripremama u odnosu na prošle sezone?

– Obujam treninga bio je sličan kao i lani. Jako puno smo trenirali i sada i tada. Ali dobro, prošle godine je to bilo puno drukčije jer sam imao taj visoki startni broj pa sam čekao napraviti taj iskorak među prvih 30. Bez obzira na lakši početak zbog startnih brojeva, nismo se štedjeli ni ove godine na pripremama. Radili smo na nizu sitnica i vidim da sam još jači i bolji na skijama.

Vaš reprezentativni kolega Istok Rodeš rekao nam je u nedavnom razgovoru da ne planira nastaviti nastup u Europskom kupu, natjecanju koje nam je donijelo puno toga dobrog. Kakva je tvoja situacija po tom pitanju?

Europski kup nije u fokusu

– Moja situacija je ista kao Istokova. Ovaj rezultat u Leviju nagovijestio je da smo spremni za velike stvari, a i općenito su rezultati koje Istok i ja postižemo u slalomu daleko iznad razine EK-a. Naravno, ako se neka utrka Europskog kupa bude održavala u blizini utrke SK-a i bude nam odgovarala u rasporedu, nastupit ćemo na njoj i dobro će nam poslužiti kao trening za ostale utrke, ali naš fokus je apsolutno na utrkama SK-a.

Poznato je da vi skijaši ne volite o ciljevima govoriti na način da iskazujete točne plasmane, ali moramo pitati, koji bi vas plasman na konačnoj slalomskoj ljestvici u Svjetskom kupu zadovoljio?

– Trenutačno ne znam što bih odgovorio na to pitanje, ali se svakako nadam da ću ostvariti što više ulazaka među Top 10, a nadam se i nekom postolju. Bio bih zadovoljan kad bih sezonu završio među deset najboljih slalomaša na svijetu. To je moguće i više nije toliko velik iskorak jer sad sam već na ljestvici slalomaša oko dvadesetog mjesta. Najveći iskorak zapravo je bio ovaj o kojem smo govorili, spustiti se sa startnih brojeva iznad 50, 60 među 30 najboljih. Najteži korak je napravljen, a sad je sve puno lakše.

Idući slalom na rasporedu je u Val d’Isereu 15. prosinca.