Viktor Orban ima svoje favorite i to nisu Hrvati: 'Kladim se da Srbija osvaja SP!"

Mađarski premijer Viktor Orban na svom je Twitteru podsjetio na početak Svjetskog prvenstva u Kataru i tom se prilikom upustio u prognoziranje ishoda.

Sinoć je tako napisao: " Svjetsko prvenstvo počinje sutra . Što mislite tko će pobijediti? Kladim se na Srbiju"

The #FIFAWorldCup begins tomorrow. Who do you think will win? My bet is #Serbia 🇷🇸