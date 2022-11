Istaknuti djelatnik FIFA iznenadio sve: Usred pressice u Kataru priznao da je gej

Bivši sportski komentator i voditelj na Sky Sportu, a danas jedan od čelnih ljudi krovne nogometne organizacije iznenadio je sve okupljene na press konferenciji FIFA-e.

Bryan Swanson, direktor za odnose s medijima, obratio se na konferenciji za novinare nakon što je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino krenuo u oštru obranu katarskih zakona, uključujući i one homofobne.

Swanson ustao u sobi prepunoj novinara i inzistirao da će Svjetsko prvenstvo u Kataru biti sigurno za gay osobe.

Foto: Matthew Childs/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - FIFA President Press Conference - Main Media Center, Doha, Qatar - November 19, 2022 FIFA president Gianni Infantino and FIFA Director of Media Relations Bryan Swanson during a press conference REUTERS/Matthew Childs Photo: Matthew Childs/REUTERS

- Vidio sam puno kritika na račun Giannija Infantina otkako sam se pridružio FIFA-i, posebno od LGBTQ+ zajednice. Sjedim ovdje u privilegiranom položaju, na globalnoj sceni, kao homoseksualac, ovdje u Katru' - rekao je Swanson.

- Dobili smo uvjeravanja da su svi dobrodošli i vjerujem da će svi biti dobrodošli na ovo Svjetsko prvenstvo. Samo zato što Gianni Infantino nije homoseksualac ne znači da mu nije stalo. Brine ga - rekao je bivši novinar Sky Sportsa koji danas radi za FIFA-u.

Foto: Matthew Childs/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - FIFA President Press Conference - Main Media Center, Doha, Qatar - November 19, 2022 FIFA Director of Media Relations Bryan Swanson during a press conference REUTERS/Matthew Childs Photo: Matthew Childs/REUTERS

Podsjetimo, Infantino je jučer na pressici izgubio živce. Talijan je u svom jednosatnom monologu izjavio sve i svašta poput toga 'da se osjeća kao gej, Kataranin, musliman, Arapin, invalid...'

Priznao je da su ga tijekom djetinjstva maltretirali, a poručio je svima onima koji navijače nazivaju lažnima - 'vi ste obični rasisti'.

