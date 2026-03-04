Amerikanci iznose nove detalje o ratu s Iranom: 'Gotovi su i znaju to, ili će barem uskoro znati'

Američki ministar obrane Pete Hegseth i načelnik Združenog stožera general Dan Caine održali su konferenciju za medije u Pentagonu, drugu od početka vojne akcije protiv Irana. Hegseth je iznio najnovije procjene o tijeku zajedničke američko-izraelske operacije. "Danas stojim pred vama s jednom nepogrešivom porukom o Operaciji Epski bijes", rekao je Hegseth pred okupljenim novinarima. "Amerika pobjeđuje. Odlučno, razorno i bez milosti", dodao je. "Tek smo četiri dana u ovome, metrike se mijenjaju, prašina se sliježe i stižu nove snage", rekao je Hegseth na konferenciji za novinare. "Vrlo je rano i, kao što je predsjednik Trump rekao, odvojit ćemo sve vrijeme koje nam je potrebno kako bismo osigurali uspjeh." Ministar je bio izričit u ocjeni stanja iranskog režima: "Gotovi su i znaju to, ili će barem uskoro znati".

Hegseth je najavio ključnu prekretnicu. Kazao je da će za manje od tjedan dana "dvije najmoćnije zračne snage na svijetu, SAD i Izrael, imati potpunu kontrolu nad iranskim nebom. "Počevši od sinoć, a za manje od tjedan dana, dvije najmoćnije zračne snage na svijetu imat će potpunu kontrolu nad iranskim nebom", poručio je. "Ovo nikada nije trebala biti poštena borba i nije poštena borba. Udaramo ih dok su na podu, što je upravo tako kako bi i trebalo biti", rekao je.

Kaže da su njihove snage također "pronašle i ubile" vođu jedinice koja je pokušala atentat na Donalda Trumpa. "Jučer je pronađen i ubijen vođa jedinice koja je pokušala atentat na predsjednika Trumpa“, kaže. "Iran je pokušao ubiti predsjednika Trumpa", rekao je.

Zavjera datira iz 2024. godine, kada su savezni tužitelji pod Bidenovom administracijom optužili 51-godišnjeg iranskog državljanina Farhada Shakerija i dvojicu muškaraca iz New Yorka za vođenje operacije ubojstva po narudžbi u ime Iranskog revolucionarnog gardističkog korpusa. Cilj, priopćilo je tada ministarstvo pravosuđa, bila je osveta za Trumpovo ubojstvo iranskog generala Qasema Soleimanija 2020. godine. Tužitelji su rekli da je Shakeri osobno dobio naredbu od dužnosnika IRGC-a da ubije Trumpa tijekom predsjedničke kampanje.

Pete Hegseth kazao je da je američka podmornica potopila iranski ratni brod "koji je mislio da je siguran u međunarodnim vodama". Rekao je da je ratni brod potopljen torpedom. "To je prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata“, dodao je.

Hegsetha su novinari pitali o izvješćima koja sugeriraju da SAD razmatraju naoružavanje iransko-kurdskih trupa. "Sve što bih rekao jest da nijedan od naših ciljeva nije utemeljen na podršci naoružavanju bilo koje određene sile. Dakle, svjesni smo onoga što drugi subjekti možda rade, ali naši ciljevi nisu usmjereni na to", poručio je.

General Dan Caine govorio je o Iranu i njihovoj odmazdi nakon početnih napada koje su SAD i Izrael pokrenuli u subotu. Kaže da je Iran bio "neselektivniji i neprecizniji u svojim napadima". "Ispalili su više od 500 balističkih projektila i više od 2000 dronova, pogađajući nevine civilne ciljeve diljem regije", rekao je.

Caine kaže da američki partneri "odgovaraju na poziv da se brane". "Jordan, Bahrein, Saudijska Arabija, UAE, Katar i Kuvajt brane svoj narod vlastitim borbenim sposobnostima s preciznošću i suzdržanošću", dodao je.

Naglasio je da će se SAD širiti u unutrašnjost Irana. "Sada ćemo početi širiti se u unutrašnjost, progresivno udarajući dublje u iranski teritorij i stvarajući dodatnu slobodu za manevriranje američkih snaga", rekao je novinarima.

SAD "pojačava pritisak" na Iran u "narednim danima", kaže Dan Caine. "To će nam omogućiti da održavamo stalan pritisak na protivnika... poremetimo njihove rokove lansiranja i nametnemo troškove svaki dan, 24 sata dnevno“, dodaje. Unatoč nekoliko pitanja o količini streljiva koju SAD ima u svom arsenalu, Caine kaže da postoji "dovoljna količina" i za napad i za obranu. "Ne želim govoriti o količinama... to smatramo pitanjem operativne sigurnosti", rekao je.