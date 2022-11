Tajnoviti spektakl? Evo što se za sada zna o otvorenju SP-a : Tko će nastupati i gdje gledati?

Stigao je i taj dan. Počinje, po svemu sudeći, najneobičnije, a brojni će reći i najkontroverznije Svjetsko prvenstvo do sad. 22. Mundijal u Kataru otvara se večeras utakmicom domaćina Katara protiv Ekvadora što je ujedno i prvi susret skupine A, a odigrat će se na stadionu Al Bayt. Neće to biti neko otvaranje iz snova jer Katar je jedna od najslabijih momčadi i jedini razlog zašto su na SP-u je to što su domaćini.

No, uz 90 minuta akcije na terenu, domaćini su također isplanirali ceremoniju otvaranja, unatoč nagađanjima da je bila upitna nakon što je niz glazbenih zvijezda odbio nastupiti, među posljednjima je to učinila i Shakira.

Baš kao i na mnogim velikim sportskim događajima diljem svijeta, organizatori se nadaju da će oduševiti gledatelje velikim imenima i bogatom scenom u koju će bez sumnje uložiti još puno milijuna.

Ceremonija počinje 90 minuta prije prve utakmice, dakle u 15.30 po hrvatskom vremenu na ranije spomenutom stadionu Al Bayt kapaciteta 60 tisuća gledatelja koji će ugostiti šest utakmica grupne faze, uključujući i utakmicu Hrvatske i Maroka, te po jednu utakmicu osmine finala, četvrtfinala i polufinala.

Prije četiri godine na otvorenju SP-a u Rusiji pjevao je Robbie Wiliams, a nagađa se da bi se to moglo dogoditi i ove godine. Među posljednjima se spominjalo i ime Dua Lipe, no pjevačica je na svom Twitteru demantirala te informacije kazavši da odbija nastupiti zbog stanja s ljudskim pravima u toj zemlji.

Malo je detalja poznato, a ono što je trenutno potvrđeno je nastup K-Pop zvijezde Jungkooka, člana boy benda BTS. On će će s katarskim pjevačem Fahadom al-Kubaisijem izvesti skladbu Dreamers, službenu himnu ovog Mundijala . Spominju se i imena Black Eyed Peasa kao i Nora Fatehi, no čini se da će domaćini puno toga ostaviti za iznenađenje.

Gdfje gledati? HRT će Mundijal pratiti u emisiji Qatara, a premijerno izdanje emisije na programu je danas od 15.30 sati.

