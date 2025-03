VIDEO UFC borac napadnut nožem! Njegova je reakcija postala viralna

Vijesti iz Sjedinjenih Američkih Država o napadima vatrenim i hladnim oružjem usred bijela dana nisu nikakva novost. Međutim, poneki napadač se okomi na krivu osobu. Upravo se to dogodilo čovjeku koji je napao UFC borca Marlona "Chita" Veru.

Veri su 32 godine, a u najvećoj američkoj MMA organizaciji se natječe već 11 godina. Jedan je od najboljih boraca u bantam kategoriji (do 61.3 kilograma) i bio je veliki rival bivšem prvaku Seanu O'Malleyju. U profesionalnoj karijeri je upisao 23 pobjede i deset poraza te jedan neodlučeni meč.

Snimka napada koja se dogodila u kalifornijskom Newport Beachu, gdje stanuje borac rođen u Ekvadoru, obišla je svijet. Napadač mu je prišao dok je popravljao auto. Na snimci se vidi kako iz hlača izvlači nož. Čini se da nije bio svjestan koga je napao, ali Vera se nije odlučio fizički obračunati s njime.

Kada je uočio napadača kako mu se približava posegnuo je kroz prozor automobila i izvadio sačmaricu. Kada je uperio pušku prema njemu napadač se brže bolje okrenuo i pobjegao.

