VIDEO Tako to radi majstor: Pogledajte kako je Perišić iz voleja zabio prvi gol za Hajduk

Tri kola do kraja natjecanja u Hrvatskoj nogometnoj ligi za Hajduk je sve odlučeno. Splitska momčad završit će na trećem mjestu ljestvice, a okršaji u Puli kod Istre, kod kuće s Goricom i u zadnjem kolu, gostovanje u Zagrebu kod Lokomotive mogu se smatrati i ogledima revijalnog karaktera. Ipak, za Hajduk nije nevažno u kakvom će tonusu završiti sezonu.

U Puli je ove nedjelje konačno od prve minute startao i Ivan Perišić. Dugo se legendarni hrvatski reprezentativac i jedan od naših najvećih igrača u povijesti mučio s ozljedom koljena. Skupljao je minute od onih velikih derbija s Dinamom prije nekoliko tjedana, ne bi li konačno na stadionu Aldo Drosina počeo u udarnih 11 trenera Jure Ivankovića.

Iako je Istra povela već u 4. minuti pogotkom Lawala, a istom je igraču šest minuta kasnije zbog zaleđa poništen pogodak za 2:0, Hajduk se nije predavao. Štoviše, pred sam kraj prvog poluvremena je i izjednačio. A gol za 1:1 u 42. minuti postigao je baš Ivan Perišić. Spektakularnim volejem probio je dotad nesavladivog Lovru Majkića na golu Istre na oduševljenje mnogobrojnih Hajdukovih navijača u Puli.

POGODAK PERIŠIĆA POGLEDAJTE OVDJE

Inače, akciju je dobrim prodorom po desnoj strani otvorio Moufi koji je loptu prebacio na drugu stativu do Dialloa. On je pak to otprve glavom prenio u sredinu, a tamo je Perišić fantastičnim volejem u suprotan kut postavio na 1:1.

Fantastični 35-godišnjak iz Omiša dugo je bio želja Hajdukovih navijača, u akciji "Ivane, vrime je" sudjelovali su svi oni kojima je splitski klub na srcu. Perišić je kao mladić, 2006. godine napustio omladinski pogon Hajduka i otišao u francuski Sochaux, odakle je kasnije išao u Belgiju, a onda i u dortmundsku Borussiju, Wolfsburg, Inter, Bayern i Tottenham.