VIDEO Strašna ozljeda mladog košarkaša: Svi su okretali glavu dok je jaukao

Brooklyn Netsi su s 128:119 slavili u svojoj dvorani protiv Phoenix Sunsa, za koje nije igrao Dario Šarić.

Kyrie Irving (34,12 asista) i Kevin Durant (33) najbolji kod Netsa, koji su s 41-20 vodeći na Istoku.

Devin Booker je zabio 36 koševa za Phoenix, koji su po drugi na Zapadu s 42-18.

Atlanta Hawksi su s 111-104 nadigrali MiIlwaukee Buckse uz 32 koša Srbina Bogdana Bogdanovića, dok Milwaukeeu nije pomogao ni 31 poen i 14 skokova od Giannisa Antetokounmpa.

Golden State Warriorsi su s 117:113 slavili protiv Sacramento Kingsa, a Indiana Pacersi su s 131:112 dobili Orlando Magic.

Dvoboj će se pamtiti i po teškoj ozljedi igrača Orlanda Devina Cannadya, koji je u prvoj četvrtini zadobio otvoreni prijelom gležnja.

Devin Cannady severe leg injury gets stretchered off court!

Full video: https://t.co/5pJfyzEac1

Orlando Magic vs Indiana Pacers. pic.twitter.com/0bGASLLuvP