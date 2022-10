VIDEO Što će reći Izabel? Kovačić trčao terenom u gaćama i privukao poglede svih prisutnih

Žestoka utakmica u kojoj su obje momčadi imale nekoliko dobrih prilika odlučivala se u samoj završnici. Chelsea, suparnik Dinama u skupini E Lige prvaka, poveo je u 87. minuti. McTominay je u svom šesnaestercu napravio prekršaj na Broji, a siguran je s bijele točke bio Jorginho.

Inače, nekoliko minuta prije jedanaesterca Chelsea je bio blizu vodstva, ali je Chalobah pogodio gredu.

Premda je Chelsea došao na prag pobjede u 94. minuti su gosti iz Manchestera izjednačili. Casemiro je pucao glavom, a vratar Chelseaja Kepa je dodirnuo loptu, pogurnuo je prema vratnici, a ona se odbila točno toliko da za centimetar u kompletnom obujmu pređe vratarsku liniju za konačnu podjelu bodova.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić je u igru za Chelsea ušao u 36. minuti umjesto Cucurelle. A osim na terenu Mateo je privukao pažnju poslije utakmice.

