Izabel Kovačić objavila rođendansku tortu koju je pripremila sinu: 'Ako ovo shvatiš, cool si'

Supruga našeg nogometaša Matea Kovačića, Izabel Kovačić na Instagramu je čestitala drugi rođendan njihovom sinčiću Ivanu. Izabel je otkrila i kakvu je tortu pripremila sinu. Riječ je o torti inspiriranoj Harryjem Potterom. Hagrid, čuvar ključeva i posjeda u Hogwartsu i profesor Skrbi za magična stvorenja, poklonio je takvu čokoladnu tortu Harryju za njegov 11. rođendan.

- Ako ovo shvatiš, cool si - poručila je Izabel pored fotografije.

Foto: Instagram screenshot Inače, Izabel ponekad objavi snimke dječaka na svojim društvenim mrežama. Nedavno je, tako, raznježila pratitelje. Lijepa Izabel tada je bila odjevena u bijelu dugu haljinu koju je kombinirala sa sandalama u istoj boji i jednostavnom frizurom, dok je mališan ukrao pozornost u bijelom kompletu s plavim prugicama.

- Sve što sam ikada željela - napisala je, a uz video je objavila i pjesmu ''I love you'' koju je otpjevala glazbenica Celine Dion.

Izabel je i progovorila o majčinstvu te otkrila kako se trudi biti što bolja majka i da malenom Ivanu sada treba njena pažnja i ljubav.

- Nemam riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka, kao i sve majke, i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine s obzirom na to da mu oca često nema doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama, a to je važno - rekla je Izabel za InMagazin. Otkrila je i da se ona i nogometaš slažu u odgoju sina.

- Zajedničkim odlukama pokušavamo napraviti ono što je najbolje za njega - zaključila je tada.

Podsjetimo, Mateo i Izabel u vezi su više od 12 godina, a pred oltar su stali 2017. godine. Vjenčali su se u crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima. Sinčića Ivana dobili su u listopadu 2020. godine.

VIDEO Poznatom dr. Ozu karijeru su poljuljali brojni skandali