VIDEO Stipe Miočić ispijao pivo, a Amerikanac ga prozivao

Curtis Blaydes izborio je drugu pobjedu u nizu. Američki MMA borac je na UFC Fight Night 205 priredbi u Nationwide Areni u Columbus pobijedio sunarodnjaka Chrisa Daukausa prekidom u 17 sekundi druge runde, piše Croring.

Nakon trijumfa je prozvao Stipu Miočića, koji je bio u Nationwide Areni u Columbusu, te uživao u UFC Fight Night 205 priredbi.

Bivši prvak dobro se zabavljao, a trenutku kada ga je ulovila kamera ispraznio je čašu s pivom.

A potom je dobio i ovacije cijele dvorane koja je skandirala: ‘Stipe, Stipe’!

Curtis Blaydes je nokautom na početku druge runde pobijedio Chrisa Daukaus i potvrdio kako je ponovno spreman pokušati stići do vrha.

– Moj sljedeći protivnik mogao bi biti Ciryl Gane, koji je zadnji imao priliku boriti se za naslov. Pobjeda protiv njega trebala bi mi donijeti priliku boriti se za naslov. A isto bi se to trebalo dogoditi budem li se borio protiv Stipe Miočića – kazao je Curtis Blaydes, te nastavio hvaliti američko-hrvatskog borca:

– Stipe je G.O.A.T., on je najbolji svih vremena UFC-ove teške kategorije. Iskreno, zaslužio je revanš. No ako je spreman riskirati i boriti se protiv mene, a ja ga pobijedim, to je onda isto. Pobjedom protiv Miočića ili Ganea trebao bi dobiti mjesto izazivača.