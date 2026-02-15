Naši Portali
U 67. GODINI

Preminuo Neven Pufnik, predsjednik Hrvatskog curling saveza

Foto: Hrvatski curling savez
VL
Autor
vecernji.hr
15.02.2026.
u 08:40

Hrvatski sport zatekla je vijest o odlasku Nevena Pufnika, predsjednika Hrvatskog curling saveza. Pufnik, poznat pod nadimkom Puf, bio je ključna figura u razvoju curlinga u Hrvatskoj, no pamtit će ga se i kao istaknutog stručnjaka za pivo

"S velikom tugom opraštamo se od našeg dragog predsjednika Nevena Pufnika. Naš Neven, naš dragi Puf, svojom je predanošću, svojom vizijom i nevjerojatnom energijom obilježio veliko razdoblje hrvatskog curlinga", stoji u dirljivoj objavi Hrvatskog curling saveza. Vijest o njegovoj smrti odjeknula je sportskim krugovima, ostavivši veliku prazninu u zajednici koju je godinama nesebično gradio i vodio.

Pufnik je bio više od predsjednika; bio je duša hrvatskog curlinga. Od samih početaka saveza, osnovanog 2003. godine, neumorno je radio na afirmaciji ovog sporta u našoj zemlji. Prošao je sve stepenice, od igrača i predsjednika curling kluba "Čudnovati Čunjaš" do čelnika nacionalnog saveza, ostavivši na svakoj funkciji neizbrisiv trag. Njegovo vodstvo bilo je obilježeno iskrenom brigom za svakog člana, a njegov rad prepoznala je i Svjetska curling federacija, koja ga je u službenoj osmrtnici opisala kao strastvenog zagovornika svog sporta i zemlje na međunarodnoj sceni.

Njegova ljubav prema sportu nije bila samo administrativna. Pufnik je bio i aktivan natjecatelj koji je boje Hrvatske branio na ledu, nastupivši na četiri međunarodna prvenstva. Posljednji nastup zabilježio je 2022. godine na kvalifikacijskom turniru mješovitih parova u škotskom Dumfriesu, gdje je igrao s partnericom Petrom Beštak. Kolege i suigrači pamtit će ga kao čovjeka koji je znao prepoznati potencijal, poticati timski duh i s kojim se, kako ističu, pisala povijest hrvatskog curlinga.

Iako je po struci bio diplomirani pravnik, Pufnik je svoju drugu veliku profesionalnu strast pronašao u naizgled nespojivom svijetu piva. Bio je jedan od vodećih domaćih stručnjaka, uvoznik više od 160 vrsta piva i osnivač "Društva prijatelja piva". Mnogi će ga se sjećati i kao organizatora festivala "Pivkan", a njegova velika neostvarena želja bila je otvaranje prvog muzeja piva u Hrvatskoj. Njegova nevjerojatna energija jednako je obilježila promociju pivske kulture kao i razvoj sporta. Iza Nevena Pufnika ostaje nasljeđe zajedništva, prijateljstva i nevjerojatne posvećenosti, a njegova dobrota i vizija zauvijek će ostati dio priče o čovjeku koji je zadužio brojne zajednice.
