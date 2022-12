VIDEO Sramotne scene iz argentinske svlačionice, ovo im stvarno nije trebalo

Nogometaši Argentine jučer su u dramatičnom finalu svladali Francusku i treći put u povijesti postali prvaci svijeta. Slavili su na jedanaesterce s 4:2 nakon što je rezultat u osnovnih 90 minuta bio 2:2, a poslije produžetaka 3:3. Lionel Messi tako je konačno osvojio jedini trofej koji mu je nedostajao i sada ga mnogi smatraju najboljim nogometašem u povijesti.

Slavlje Messija i društva krenulo je već odmah nakon sučeva zvižduka uz podršku 50-ak tisuća argentinskih navijača na tribinama. Slavlje se nastavilo i u svlačionici, no neke scene koje su snimljene im nisu trebale.

Emiliano Martinez asking for a minute of silence for Kylian Mbappé in the middle of Argentina's dressing room celebrations.. 😐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/k2phupBsT6