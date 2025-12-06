Naši Portali
KAKAV POGODAK

VIDEO Spektakularan gol Stjepana Radeljića! O ovoj 'bombi' s Rujevice još će se dugo pričati

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
06.12.2025.
u 18:30

Stoper Rijeke Stjepan Radeljić šokirao je Vukovar 1991 i oduševio navijače na Rujevici spektakularnim pogotkom na samom otvaranju utakmice 16. kola SuperSport HNL-a. Njegov udarac s velike udaljenosti donio je Rijeci rano vodstvo i postavio ton za ostatak susreta

Igrala se tek 10. minuta susreta 16. kola SuperSport HNL-a na Rujevici, u važnoj utakmici za Rijeku u lovu na vrh ljestvice. Gosti iz Vukovara tek su hvatali ritam, a onda je uslijedio trenutak čiste nogometne magije koji je podigao cijeli stadion na noge. Stjepan Radeljić, stasiti stoper i stup obrane riječkog prvoligaša, našao se s loptom u nogama na otprilike 30 metara od protivničkog gola. Bez previše oklijevanja, vidjevši da mu se otvara prostor, namjestio se na udarac i ispalio projektil desnom nogom. Lopta je dobila nevjerojatnu putanju, poput metka je letjela zrakom i zabila se u suprotne rašlje gola nemoćnog vratara Vukovara. Bio je to jedan od onih udaraca koje vratari mogu samo ispratiti pogledom, savršeno precizan i neodbranjiv, pogodak koji će se zasigurno vrtjeti na svim sportskim špicama. Gol pogledajte OVDJE.

Ono što ovaj pogodak čini još posebnijim jest činjenica da je njegov autor Stjepan Radeljić, igrač čiji su primarni zadaci razgradnja protivničkih napada. Stoperi su rijetko u prilici za udarce s ovakve udaljenosti, a još rjeđe se odlučuju na njih. Međutim, Radeljić je pokazao iznimno samopouzdanje i tehničku potkovanost, demonstriravši da u svom repertoaru ima i oružja koja nisu tipična za njegovu poziciju. Za njega, ovo nije samo pogodak, već i potvrda kvalitete koja nadilazi obrambene zadaće.

Već sada je jasno da će ovaj pogodak biti glavni kandidat za gol kola, a vjerojatno i cijele sezone SuperSport HNL-a. Ovakvi potezi individualne genijalnosti su ono što nogomet čini najpopularnijim sportom na svijetu i ono zbog čega navijači dolaze na stadione. Radeljićev eurogol zasigurno će obići regiju i postati tema nogometnih razgovora idućih dana. Za trenera Rijeke i cijelu svlačionicu, ovo je više od vodstva; to je injekcija morala koja pokazuje da opasnost može doći iz svih linija momčadi i da se trud na treninzima isplati na najspektakularniji mogući način.
HNL Vukovar 1991. Rijeka

