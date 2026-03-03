Naši Portali
Spartan Trail Dan žena

Osvoji 2 startnine i doživi jednu od najljepših trail utrka na svijetu - Dubrovnik Spartan Trail

Samir Kurtagić
VL
Autor
Promo
03.03.2026.
u 12:16

Jedan od najljepših gradova na svijetu ponovno postaje kulisa sportskog izazova. Dubrovnik Spartan Trail održava se 23. i 24. listopada, donoseći jedinstvenu kombinaciju vrhunskog trail trčanja i nezaboravne destinacije.

Sudionike očekuju tri discipline: 10K, 21K i 50K. Bilo da tražiš brzu i dinamičnu utrku ili si spreman/na na ozbiljan test izdržljivosti, staze će te provesti kroz najljepše krajolike dubrovačkog područja. Trčat ćeš prirodom uz panorame koje oduzimaju dah, dok ti je povijesni Dubrovnik stalno u vidokrugu.

Uz startni paket dolaze i atraktivne pogodnosti: trkači na 50K imaju osiguran besplatan prijevoz do starta, dok sudionici 21K mogu koristiti besplatan javni prijevoz do startne lokacije. Svi natjecatelji ostvaruju i besplatnu vožnju Dubrovačkom žičarom (od Srđa do Dubrovnika) te besplatan ulaz na Dubrovačke gradske zidine. Kao dodatni bonus, svi sudionici dobivaju i 25% popusta u legendarnom restoranu Taj Mahal.

Nagradni natječaj: Imaš najboljeg trail buddyja? Vrijeme je da to dokažeš!

Uoči Dana žena, organizatori su pripremili i poseban nagradni natječaj. Od 4. ožujka do 6. ožujka na službenom Instagram profilu Dubrovnik Spartan Traila traje giveaway u kojem pobjednik osvaja 2 besplatne registracije za željenu distancu (50K, 21K ili 10K).

Za sudjelovanje je potrebno u komentaru ispod objave za nagradni natječaj napisati zašto je baš ta osoba tvoj najbolji trail buddy - a najkreativniji odgovor osvaja registracije. Sve detalje i pravila natječaja možete pronaći na Instagram profilu Dubrovnik Spartan Traila.

40% popusta povodom Dana žena

Za one koji možda neće imati sreće u nagradnom natječaju, dobra vijest je da i dalje mogu osigurati svoje mjesto na startu. Povodom Dana žena aktivna je posebna ponuda uz 40% popusta na prijave za sve utrke uz kod WOMENPOWER, koja vrijedi od 6. do 8. ožujka.

Dubrovnik Spartan Trail savršen je izbor za sve koji žele spojiti aktivni odmor, vrhunsku destinaciju i jedinstvenu energiju trail zajednice.

Prijavi se ovdje i osiguraj svoje mjesto u Dubrovniku.

Za dodatna pitanja možete se javiti na: trail@hr.spartan.com

