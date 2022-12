VIDEO Slavlje se pretvorilo u kaos: Navijači s mosta skakali u bus Argentinaca, doček prekinut

Oko četiri milijuna navijača okupilo se u Buenos Airesu kako bi dočekalo pobjednike Svjetskog prvenstva u Kataru, reprezentaciju Argentine. Situacija je polako izmicala kontroli jer su se gaučosi gradom provozali u autobusu s otvorenim krovom, u kojeg su navijači onda pokušavali uskočiti s mosta.

Kako navodi AFA-e, problemi su nastali kada su dvije osobe s mosta skočile prema autobusu, a jedan od njih pao na cestu. Policija je ubrzo presrela autobus i reprezentativce preselila u helikoptere te ih odvela ih u kamp reprezentacije. Tako nisu mogli nastaviti svoje putovanje.

- Svjetski prvaci će cijelu rutu preletjeti u helikopterima, jer je postalo nemoguće nastaviti putovanje cestom, zbog ekplozije narodnog veselja. Nastavimo slaviti u miru i pokažimo im našu ljubav i divljenje - napisala je na Twitteru Gabriela Cerruti, glasnogovornica argentinskog predsjednika Alberta Fernandeza.

Foto: GONZALO COLINI/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Argentina Victory Parade after winning the World Cup - Buenos Aires, Argentina - December 20, 2022 A police helicopter is seen carrying members of the Argentina team after the the victory parade was cancelled REUTERS/Gonzalo Colini NO RESALES. NO ARCHIVES. Photo: GONZALO COLINI/REUTERS

U proslavi na dan finala ozlijedilo se čak 340 navijača, a bez povreda nije prošlo ni danas.

- Zasad imamo osmero ozlijeđenih s prijelomima ruku i nogu zbog penjanja na semafore i razna mjesta na koja se ne bi smjeli penjati - rekao je voditelj hitne službe Alberto Crescenti u poslijepodnevnim satima.

Foto: MARTIN VILLAR/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Argentina Victory Parade after winning the World Cup - Buenos Aires, Argentina - December 20, 2022 Argentina's Lionel Messi, Angel Di Maria and teammates celebrate on the bus with the World Cup trophy during the victory parade REUTERS/Martin Villar NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY Photo: MARTIN VILLAR/REUTERS

Bilo je još dosta scena pa je tako netko ukrao i vozilo federalne policije.

🚨 #AHORA | Se robaron una camioneta de la Policía Federal y los hinchas festejan sobre el vehículo, a metros del Obelisco. pic.twitter.com/rkVse2dcTH — Nexofin (@Nexofin) December 20, 2022

>> Nije mogao propustiti doček! Luka Modrić se putem video poziva javio Zadranima